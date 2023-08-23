Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Lawas Oklin Fia yang Viral, Belum Pakai Hijab Rambut Panjang Tergerai

Raihan Naufal Aeolia , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |11:00 WIB
5 Potret Lawas Oklin Fia yang Viral, Belum Pakai Hijab Rambut Panjang Tergerai
Potret Lawas Oklin Fia Sebelum Pakai Hijab (Foto: YouTube/Gahtan Official)
A
A
A

NAMA Oklin Fia belakangan ini sedang ramai diperbincangkan publik. Ini lantaran selebgram sekaligus TikTokers berhijab tersebut membuat konten video makan es krim yang dianggap vulgar di media sosial pribadinya. 

Akibat dari konten yang diunggah tersebut menuai kontroversi. Bahkan, Oklin Fia telah dilaporkan ke polisi oleh Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (PB SEMMI). Hal ini karena Oklin Fia dianggap melanggar kesusilaan dan penistaan Agama.

Meski telah membuat video klarifikasi, tetap saja konten Oklin Fia menimbulkan masalah. Selain PB SEMMI, Umi Pipik istri mendiang Ustadz Jefry Al Buchori juga resmi melaporkan Oklin Fia. Tak sendiri, Umi Pipik ditemani selebgram Marissa Icha.

Di sisi lain baru-baru ini beredar potret lawas Oklin Fia sebelum viral. Itu bisa dilihat pada salah satu video klip akun YouTube Gahtan (Official) dengan judul "FWB" (Ft. Oklinfia & Atong) [OFFICIAL MUSIC VIDEO].

Seperti apa potretnya? Berikut Okezone rangkumkan potret lawas Oklin Fia dari tayangan video klip tersebut, Rabu (23/8/2023). 

1. Belum memakai hijab

Potret Lawas Oklin Fia

Penampilan Oklin Fia dalam video tersebut sangat berbeda dari yang sekarang. Oklin masih belum mengenakan hijab seperti sekarang.  

2. Potret 3 tahun yang lalu

Potret Lawas Oklin Fia

Video ini sendiri diunggah sebelum nama Oklin menjadi sorotan. Video ini diunggah 3 tahun yang lalu, tepatnya 2 Agustus 2020. Belum memakai hijab, tampak Oklin memiliki rambut panjang hitam yang digerai. 

3. Gaya outfit

Potret Lawas Oklin Fia

Dalam video klip tersebut, Oklin Fia tampil dengan outfit serba hitam. Dia memakai baju crop top hitam polos yang ketat. Dia memadukannya dengan celana panjang hitam dengan pattern garis putih yang modis. 

