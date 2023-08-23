Tips Nia Ramadhani Jaga Suami agar Tidak Selingkuh, Pelakor Pergi Jauh!

PERNIKAHAN Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie jarang sekali diterpa isu buruk. Termasuk kabar tentang perselingkuhan. Terkait masalah ini, Nia Ramadhani mengaku sebenarnya tidak ada cara khusus untuk membuat suami tidak berselingkuh.

"Kalau masalah selingkuh atau nggak, kalau kita melihat keadaan sekarang ya nggak bisa diatur ya. Nggak ada manual book-nya harus kayak gimana supaya tidak terjadi sebenarnya," ucap Nia Ramadhani, dikutip dari YouTube TS Media, Sabtu (12/8/2023).

Namun, salah satu yang dapat Nia Ramadhani lakukan adalah berusaha membuat situasi di rumah terus terasa nyaman. "Sebenarnya yang aku rasa sih, ciptain suasana yang nyaman aja di rumah," ujar Nia Ramadhani.

Selain itu, bintang sinetron Bawang Merah Bawang Putih ini pun selalu terbuka dengan pasangan terkait pergaulannya. Hal ini merupakan salah satu cara mencegah orang lain masuk di dalam suatu hubungan.

"Aku mulai nyaman bergaulnya sama teman nih, bukan sama kamu. Aku ngomong, karena aku takut yang kayak orang-orang bilang kan katanya suka lebih nyaman. Entar takutnya ada orang lain lagi kayak gitu kan," ucap Nia Ramadhani.

"Jadi akhirnya ngomong kayaknya kamu harus perbaiki diri dan kamu harus lebih kenal aku. Tolong pelihara aku. Bukan berarti aku seorang istri dan aku akan selalu ada di sini," imbuhnya.

Nia bersyukur suaminya selalu mau untuk mengenalnya, apa yang sebenarnya dia suka dan apa yang tidak disukai. Hal ini yang akhirnya memberikan kenyamanan satu sama lain.