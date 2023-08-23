Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Nia Ramadhani Jaga Suami agar Tidak Selingkuh, Pelakor Pergi Jauh!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |10:00 WIB
Tips Nia Ramadhani Jaga Suami agar Tidak Selingkuh, Pelakor Pergi Jauh!
Nia Ramadhani (Foto: @ramadhaniabakrie/Instagram)
A
A
A

PERNIKAHAN Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie jarang sekali diterpa isu buruk. Termasuk kabar tentang perselingkuhan. Terkait masalah ini, Nia Ramadhani mengaku sebenarnya tidak ada cara khusus untuk membuat suami tidak berselingkuh.

"Kalau masalah selingkuh atau nggak, kalau kita melihat keadaan sekarang ya nggak bisa diatur ya. Nggak ada manual book-nya harus kayak gimana supaya tidak terjadi sebenarnya," ucap Nia Ramadhani, dikutip dari YouTube TS Media, Sabtu (12/8/2023).

Nia Ramadhani

Namun, salah satu yang dapat Nia Ramadhani lakukan adalah berusaha membuat situasi di rumah terus terasa nyaman. "Sebenarnya yang aku rasa sih, ciptain suasana yang nyaman aja di rumah," ujar Nia Ramadhani.

Selain itu, bintang sinetron Bawang Merah Bawang Putih ini pun selalu terbuka dengan pasangan terkait pergaulannya. Hal ini merupakan salah satu cara mencegah orang lain masuk di dalam suatu hubungan.

"Aku mulai nyaman bergaulnya sama teman nih, bukan sama kamu. Aku ngomong, karena aku takut yang kayak orang-orang bilang kan katanya suka lebih nyaman. Entar takutnya ada orang lain lagi kayak gitu kan," ucap Nia Ramadhani.

"Jadi akhirnya ngomong kayaknya kamu harus perbaiki diri dan kamu harus lebih kenal aku. Tolong pelihara aku. Bukan berarti aku seorang istri dan aku akan selalu ada di sini," imbuhnya.

Nia bersyukur suaminya selalu mau untuk mengenalnya, apa yang sebenarnya dia suka dan apa yang tidak disukai. Hal ini yang akhirnya memberikan kenyamanan satu sama lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/629/3164155/nia_ramadhani-ZyGu_large.jpg
Aksi Kocak Nia Ramadhani Belajar Masak Bikin Netizen Geregetan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147720/nia_ramadhani_bagikan_tips_agar_pernikahan_langgeng-9M7k_large.jpg
Nia Ramadhani Bagikan Tips agar Pernikahan Langgeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/612/3144348/nia_ramadhani-01xs_large.jpg
Nia Ramadhani Beri Ucapan Penuh Cinta di  Ulang Tahun Mikhayla,Netizen: Sedih Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135069/4_potret_awet_muda_nia_ramadhani_saat_rayakan_ultah_ke_35_tahun_di_amerika_serikat-XzWJ_large.jpg
4 Potret Awet Muda Nia Ramadhani saat Rayakan Ultah ke-35 Tahun di Amerika Serikat, Netizen: Hot Mommy!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/612/3123169/nia_ramadhani_takut_anaknya_kena_mental_jika_dididik_cara_orangtuanya_dahulu-ZChb_large.jpg
Nia Ramadhani Takut Anaknya Kena Mental jika Dididik Cara Orangtuanya Dahulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/612/3113530/5_tips_diet_ala_nia_ramadhani_tanpa_makan_nasi_hingga_tak_nyemil-cCDX_large.jpg
5 Tips Diet ala Nia Ramadhani, Tanpa Makan Nasi hingga Tak Nyemil
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement