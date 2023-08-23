Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tips Memiliki Kulit Wajah Plumpy dan Sehat seperti Maudy Ayunda

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |08:00 WIB
Tips Memiliki Kulit Wajah Plumpy dan Sehat seperti Maudy Ayunda
Maudy Ayunda (Foto: Instagram/@maudyayunda)
A
A
A

MAUDY Ayunda baru saja mengunggah foto selfie pada akun Instagram pribadinya, @maudyayunda. Dalam unggahan tersebut, kulit wajah Maudy Ayunda tanpa make up terlihat sangat mulus dan sehat. Tidak ada noda satupun pada kulitnya.

“Skin feelin plumpy,” tulis Maudy Ayunda dalam kolom keterangan fotonya yang dikutip Okezone, Kamis (24/8/2023).

Maudy Ayunda

Kulit plumpy dan terlihat sehat adalah dambaan banyak perempuan. Namun untuk mendapatkan kulit kenyal seperti Maudy Ayunda ini tentu tidak mudah dan instan.

Merangkum dari Byrdie, berikut ini ada beberapa tips agar kulit wajah plumpy dan sehat seperti Maudy Ayunda. Simak dan coba terapkan yuk!

1. Pijat wajah

Pijat Wajah

Georgia Louise seorang facialist berpengalaman menyarankan untuk melakukan pijat wajah. Dengan memijat wajah secara lembut, maka kamu akan merangsang jaringan otot yang meningkatkan volume kulitmu serta memerangi atrofi.

Selain itu, memijat wajah juga bisa mengecilkan m pori-pori serta membuat kulit menjadi kencang seperti telah melakukan face-lift secara alami.

2. Gunakan tabir surya

Sinar ultraviolet (UV) matahari menyebabkan kerusakan pada protein struktural di kulit, seperti kolagen dan elastin. Hal ini dapat membuat kulit menjadi lebih cepat menua dengan kemunculan garis-garis halus dan kerutan.

Untuk itu, penggunaan tabir surya sangatlah penting untuk kulit wajah. Tabir surya membantu mencegah sengatan matahari, penuaan dini, dan kanker kulit.

Namun perlu diperhatikan jika penggunaan Tabir Surya tidak hanya digunakan sekali dalam satu hari. Selama musim panas, disarankan untuk mengoleskan tabir surya setiap 2 jam sekali.

3. Konsumsi makanan yang meningkatkan kolagen

Kolagen memegang peran penting dalam kulit. Dengan kolagen yang terpenuhi maka kulit akan tetap terhidrasi dan elastis. Untuk itu, jika ingin memiliki kulit plumpy dan sehat seperti Maudy Ayunda, jangan lupa untuk mengonsumsi makanan yang meningkatkan kolagen.

Beberapa jenis makanan yang mengandung kolagen tinggi antara lain, sayuran hijau gelap, telur kaya asam amino, alpukat, dan bawang putih. Selain itu, carilah makanan yang kaya vitamin C dan E serta antioksidan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/612/3128626/3_potret_ootd_maudy_ayunda_liburan_dengan_suami_di_taman-GFsU_large.jpg
3 Potret OOTD Maudy Ayunda Liburan dengan Suami di Taman, Netizen Malah Salfok ke Celana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/612/3011783/pesan-cinta-maudy-ayunda-untuk-jesse-choi-di-wedding-anniversary-ke-2-3AvmlAXmQw.jpg
Pesan Cinta Maudy Ayunda untuk Jesse Choi di Wedding Anniversary ke-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/612/2996595/potret-maudy-ayunda-nikmati-liburan-cantik-bareng-suami-di-lombok-YRJLGfU1eR.jpg
Potret Maudy Ayunda Nikmati Liburan Cantik Bareng Suami di Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/194/2991675/5-ide-outfit-bukber-ala-maudy-ayunda-simple-tapi-menarik-perhatian-GgGbE4AfM7.jpg
5 Ide Outfit Bukber ala Maudy Ayunda, Simple Tapi Menarik Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/612/2981952/potret-maudy-ayunda-nonton-konser-taylor-swift-pakai-sepatu-hak-tinggi-netizen-heboh-6XHpp1UZJZ.jpg
Potret Maudy Ayunda Nonton Konser Taylor Swift Pakai Sepatu Hak Tinggi, Netizen: Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/194/2965728/tips-ootd-ala-maudy-ayunda-simple-tapi-tetap-formal-DuKKxcQqUD.jpg
Tips OOTD ala Maudy Ayunda, Simple Tapi Tetap Formal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement