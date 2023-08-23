Tips Memiliki Kulit Wajah Plumpy dan Sehat seperti Maudy Ayunda

MAUDY Ayunda baru saja mengunggah foto selfie pada akun Instagram pribadinya, @maudyayunda. Dalam unggahan tersebut, kulit wajah Maudy Ayunda tanpa make up terlihat sangat mulus dan sehat. Tidak ada noda satupun pada kulitnya.

“Skin feelin plumpy,” tulis Maudy Ayunda dalam kolom keterangan fotonya yang dikutip Okezone, Kamis (24/8/2023).

Kulit plumpy dan terlihat sehat adalah dambaan banyak perempuan. Namun untuk mendapatkan kulit kenyal seperti Maudy Ayunda ini tentu tidak mudah dan instan.

Merangkum dari Byrdie, berikut ini ada beberapa tips agar kulit wajah plumpy dan sehat seperti Maudy Ayunda. Simak dan coba terapkan yuk!

1. Pijat wajah





Georgia Louise seorang facialist berpengalaman menyarankan untuk melakukan pijat wajah. Dengan memijat wajah secara lembut, maka kamu akan merangsang jaringan otot yang meningkatkan volume kulitmu serta memerangi atrofi.

Selain itu, memijat wajah juga bisa mengecilkan m pori-pori serta membuat kulit menjadi kencang seperti telah melakukan face-lift secara alami.

2. Gunakan tabir surya

Sinar ultraviolet (UV) matahari menyebabkan kerusakan pada protein struktural di kulit, seperti kolagen dan elastin. Hal ini dapat membuat kulit menjadi lebih cepat menua dengan kemunculan garis-garis halus dan kerutan.

Untuk itu, penggunaan tabir surya sangatlah penting untuk kulit wajah. Tabir surya membantu mencegah sengatan matahari, penuaan dini, dan kanker kulit.

Namun perlu diperhatikan jika penggunaan Tabir Surya tidak hanya digunakan sekali dalam satu hari. Selama musim panas, disarankan untuk mengoleskan tabir surya setiap 2 jam sekali.

3. Konsumsi makanan yang meningkatkan kolagen

Kolagen memegang peran penting dalam kulit. Dengan kolagen yang terpenuhi maka kulit akan tetap terhidrasi dan elastis. Untuk itu, jika ingin memiliki kulit plumpy dan sehat seperti Maudy Ayunda, jangan lupa untuk mengonsumsi makanan yang meningkatkan kolagen.

Beberapa jenis makanan yang mengandung kolagen tinggi antara lain, sayuran hijau gelap, telur kaya asam amino, alpukat, dan bawang putih. Selain itu, carilah makanan yang kaya vitamin C dan E serta antioksidan.