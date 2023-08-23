Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Kisah Aphrodite, Dewi Cinta dan Kecantikan Mitologi Yunani yang Tak Seindah Kenyataannya

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |19:55 WIB
Kisah Aphrodite, Dewi Cinta dan Kecantikan Mitologi Yunani yang Tak Seindah Kenyataannya
Ilustrasi Dewi Aprodhite dari mitologi Yunani (Foto: Worldhistory.org)
A
A
A

PARA penggemar cerita mitologi pasti sudah tidak asing dengan kisah Aphrodite. Pasalnya, kisah yang satu ini sangat menarik untuk disimak asal usulnya.

Sosok Aphrodite adalah seorang dewi cinta dan kecantikan pada cerita mitologi Yunani. Dalam dunia dewa, Dewi Aphrodite mengalami kisah kemalangan di balik keanggunan sikapnya.

Bagi kamu yang tidak mengetahui, bisa mengikuti ulasan satu ini. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Rabu (23/08/2023), terkait kisah Aphrodite, Dewi Cinta dan kecantikan dalam mitologi Yunani.

Sosok Aphrodite, di antara para dewa, termasuk dewi yang sangat dipuja oleh banyak orang. Hal ini umumnya karena Aphrodite memiliki paras yang cantik dengan pesona luar biasa. Nilai tambah tersebut tentu membuat dirinya lebih disukai oleh manusia hingga para dewa sekalipun.

Jadi tidak heran bila dalam kisah itu, Dewi Aphrodite memiliki banyak kekasih dan anak. Bahkan dikisahkan asal-usul Dewi Aphrodite tercipta dari alat kelamin Uranus yang dipotong oleh anaknya, Titan Kronos, dan dilemparkan ke laut.

