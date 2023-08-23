8 Cara Mengatasi Muka Bruntusan Secara Alami dan Cepat, Tak Bakal Minder Lagi!

DELAPAN cara mengatasi muka bruntusan secara alami akan diulas dalam artikel ini. Muka bruntusan merupakan kondisi munculnya banyak benjolan kecil di wajah. Kondisi ini menyebabkan permukaan wajah tidak merata dan juga menimbulkan sensasi gatal, bahkan mengurangi rasa percaya diri.

Lantas, bagaimana cara mengatasi muka bruntusan? Ternyata ada lho obat alami muka bruntusan. Berikut adalah delapan cara mengatasi muka bruntusan secara alami yang dikutip dari berbagai sumber, Rabu (23/8/2023).

8 Cara Mengatasi Muka Bruntusan Secara Alami

1. Masker Tomat

(Cara Mengatasi Muka Bruntusan Secara Alami, Foto: Stylecraze)

Tomat memiliki kandungan vitamin C dan antioksidan tinggi yang baik untuk kesehatan kulit wajah. Tomat juga mengandung likopen yang dapat membantu memperbaiki tekstur kulit akibat bruntusan. Caranya cukup mudah, kamu hanya perlu menggunakan masker tomat. Satu buah tomat kamu hancurkan dan oleskan ke kulit wajah, diamkan selama 15 menit lalu bilas dengan air bersih. Lakukan secara rutin agar hasilnya terlihat.

2. Masker Lidah Buaya

Lidah buaya juga bermanfaat untuk mengatasi muka bruntusan. Kandungan polisakarida dalam lidah buaya dapat mendorong pertumbuhan sel kulit baru untuk membantu menyembuhkan noda dan bekas luka. Caranya, ambil satu batang lidah buaya, kupas dan ambil bagian dalamnya, lalu oleskan pada kulit dan biarkan hingga kering. Setelah itu bilas wajah dengan air bersih dan lakukan secara rutin.

3. Masker Putih Telur

Telur ternyata tidak hanya enak untuk dikonsumsi, putih telur juga bisa mengatasi muka bruntusan. Putih telur mengandung enzim alami yang dapat membantu meratakan tekstur kulit, menyamarkan noda hitam dan bekas luka membandel pada wajah. Caranya, pisahkan bagian putih telur, lalu oleskan putih telur secara merata pada wajah, diamkan hingga kering lalu bilas dengan air dingin. Lakukan ini secara rutin untuk hasil maksimal, meskipun kamu agak terganggu dengan bau amisnya.

4. Makser Madu

Kandungan antioksidan dan sifat antiinflamasi dalam madu dipercaya dapat mengobati bekas luka. Madu juga bisa digunakan untuk menghilangkan jerawat dan bruntusan yang alami. Caranya, siapkan satu sendok the madu, oleskan ke wajah, biarkan hingga 15 menit laly bilas dengan air dingin. Lakukan secara rutin agar hasilnya maksimal.