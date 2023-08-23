Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ridwan Kamil Pamer Foto Lawas, Rambut Jambul Khatulistiwa Curi Perhatian

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |05:00 WIB
Ridwan Kamil Pamer Foto Lawas, Rambut Jambul Khatulistiwa Curi Perhatian
Ridwan Kamil (Foto: Instagram/@ridwankamil)
A
A
A

GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil memamerkan foto lawas semasa muda. Dari seragam yang dia kenakan, sudah bisa ditebak potret tersebut diambil saat Ridwan Kamil masih duduk di bangku sekolah menengah pertama.

Sang gubernur tampaknya sedang berada di sebuah taman. Dikelilingi enam temannya, tampilan rambut Ridwan Kamil terbilang cukup modis pada zamannya.

Ridwan Kamil

"Ini saya waktu SMP. Dengan gaya rambut jambul mandom khatulistiwa dan bercelana ketats," katanya, dikutip dari instagram, Selasa (22/8/2023).

Dia kemudian menjelaskan beberapa temannya yang sudah sukses memegang jabatan penting. Misalnya saja sosok bernama Kurniawan yang kini berprofesi sebagai pilot salah satu maskapi ternama dan juga Sandy Rudiana yang menjadi direktur KAI.

Kalau membaca dari keterangan Ridwan Kamil, sepertinya sosok Gubernur Jawa Barat ini duduk di tengah, yang menunjukan ekspresi cool. Tapi, Ridwan Kamil sendiri menyoroti raut wajah diri ya dan teman-teman lain.

Dia pin bingung dan heran, mengapa raut wajahnya dan enam teman lain terlihat lebih tua dari usia seharusnya. Bahkan Ridwan Kamil menyamakan wajah tua mereka dengan sosok kelapa sekolah.

Halaman:
1 2
      
