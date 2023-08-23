Deretan Penyakit yang Menghantui Penderita Obesitas, Osteoarthritis hingga Low Back Pain

OBESITAS atau kegemukkan kerap menimbulkan dampak merugikan bagi kesehatan. Obesitas dipicu atau oleh gaya hidup yang tak sehat, seperti mengkonsumsi makanan cepat saji yang mengandung lemak jenuh tinggi, hingga kurangnya aktivitas fisik.

Ternyata obesitas sangat berbahaya, karena dapat mempercepat resiko kerusakkan tulang, dan sendi. Hal tersebut disampaikan oleh dr. Asa Ibrahim Sp.OT yang dikutip melalui utas Twitternya, Kamis (24/8/2023).

“Nah pada orang yang obesitas, bakalan lebih cepat mengalami kerusakan sendi (terutama sendi lutut) atau osteoarthritis (OA),” kata dr. Asa.

Menurutnya osteoarthritis sangat banyak terjadi pada lanjut usia (lansia). Sayangnya di usia 40 tahunan banyak orang yang mengeluhkan lututnya yang telah rusak, sulit jalan, dan sakit ketika melakukan berbagai aktivitas.

Pada seseorang yang mengalami gejala osteoarthritis, gejala yang paling sering muncul adalah nyeri saat berjalan, terasa kaku, bahkan ada yang sampai tidak bisa jalan karena sangat sakit dan kondisi ototnya melemah.

“Kalau udah kondisi osteoarthritis, bakalan sulit olahraga karena nyeri, jadi sebisa mungkin mulai olahraga sebelum sendinya sakit ya,” tutur dr. Asa.

Selain osteoarthritis, Low Back Pain (LBP) juga kerap dialami oleh penderita obesitas. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa semakin tinggi obesitas, LBP akan sering terjadi.