HOME WOMEN HEALTH

5 Obat Alami untuk Redakan Pilek dan Flu, Mudah Ditemukan di Rumah

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |02:00 WIB
5 Obat Alami untuk Redakan Pilek dan Flu, Mudah Ditemukan di Rumah
Obat alami untuk redakan pilek dan flu. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KUALITAS udara Jakarta yang memburuk beberapa waktu belakangan ini membuat beberapa orang mudah terserang penyakit. Salah satu penyakit yang sering menyerang adalah pilek dan flu.

Tentunya penyakit tersebut akan sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Namun tidak usah khawatir, pilek dan flu ini dapat diobati dengan mudah menggunakan berbagai macam bahan alami rumahan.

Selain itu, pengobatan rumahan ini pun terjamin aman karena tidak menimbulkan efek negatif bagi para penderitanya. Merangkum dari Pinkvilla.com, Kamis (24/8/2023), berikut lima bahan alami untuk pengobatan pilek dan flu.

1. Teh jahe

Jahe memiliki kandungan senyawa gingerol dan shogaol. Kedua senyawa ini bersifat antioksidan yang mampu ampuh dalam memerangi virus penyebab flu.

Selain itu kandungan vitamin dan mineral dalam jahe juga dapat mengurangi gejala pilek dan flu. Maka dari itu, menyantap teh jahe dapat membantu meredakan gejala pilek dan flu.

Minuman herba

2. Susu dan kunyit

Banyak ahli menyarankan mencampur satu sendok teh kunyit dalam segelas susu hangat setiap hari dapat mencegah pilek dan flu.

Hal tersebut karena kunyit dikenal memiliki efek anti-inflamasi dan antioksidannya. Oleh karena itu, campuran kunyit di dalam susu dapat menyembuhkan berbagai penyakit kesehatan seperti gangguan pernapasan, peradangan, ketidaknyamanan sendi, gangguan hati, gangguan pencernaan, bahkan diabetes.

3. Biji rami

Biji rami kaya asam lemak Omega-3 dan Omega-6. Kandungan ini mampu melindungi tubuh dari bakteri dan virus, memperkuat pertahanan sistem imunitas, serta dapat membantu memerangi pilek dan flu.

Cara pengobatan pilek dan flu menggunakan biji rami sangat mudah. Hanya perlu menyeduh dua sendok teh biji rami dalam satu gelas air panas sampai kental, lalu minum.

