Balita Tak Disarankan Konsumsi Teh Manis, Ini Alasannya

TEH menjadi salah satu minuman favorit bagi sebagian orang. Teh bisa ditambahkan dengan berbagai macam toping, namun paling sering disajikan dengan tambahan gula.

Selain itu teh juga memiliki banyak manfaat. Mulai dari menurunkan berat badan, membuat kulit sehat, menurunkan resiko diabetes, meningkatkan metabolisme, dan lain-lain.

Meski demikian, belum lama ini beredar sebuah video yang menunjukkan seorang bidan sedang memberikan edukasi kepada orangtua yang memberikan teh manis kepada anaknya yang masih balita.

Pemberian teh manis kepada sang balita diakibatkan karena keterbatasan ekonomi. Alhasil orangtua tersebut memberikan teh manis, kepada balitanya dengan harapan untuk melengkapi nutrisinya.

“Teh apalagi, teh gak boleh Ibu,” kata Bidan dalam video, dikutip dalam Instagram @parentinganakseru, Rabu (23/8/2023).

Lantas apa bahaya minuman manis pada balita?

Meskipun sampai saat ini belum ada penelitian terkait permasalahan tersebut. Akan tetapi, asupan gula yang terlalu banyak pada anak memang akan berisiko menimbulkan pemyakit seperti diabetes, obesitas, gigi berlubang, gangguan tidur, dan lain-lain.