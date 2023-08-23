Perempuan Ini Bagikan Pengalaman Mengerikan, Alami Eksim Ruam di Seluruh Wajahnya

SEORANG perempuan asal Irlandia bernama Beatrice Gaucahas telah menghabiskan bertahun-tahun lamanya untuk melawan masalah kulit eksim.

Sayangnya, kondisi Beatrice semakin memburuk selama dua tahun lalu. Eksim memengaruhi kulit di bagian wajahnya. Sekadar informasi, Eksim sendiri merupakan kondisi peradangan pada kulit yang menyebabkan kemerahan, melepuh, mengalir, bersisik dan menebal.

Keadaan tersebut membuat wajah Beatrice membengkak dan kerak terbentuk di sekitar matanya hingga membuat dirinya tidak bisa melihat selama dua hari. Tidak hanya itu, Beatrice menuturkan jika kulit di wajahnya semua telah terkelupas dan meninggalkan sensasi terbakar yang menyakitkan.

"Itu adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan dan traumatis dalam hidup saya," kata Beatrice, dikutip dari Daily Mail, Kamis (24/8/2023).

Kondisi ini akhirnya membuat Beatrice pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan atas penyakit yang dialaminya. Dirinya mendapat perawatan selama dua minggu di rumah sakit.

Beatrice mendapatkan lima biopsi. Hal ini dilakukan oleh dokter yang mencoba dan mencari tahu apa yang salah dengan kondisi tubuhnya. Ternyata, dokter mengkonfirmasi gejalanya yang luar biasa disebabkan oleh eksim flare-up yang juga dikenal sebagai dermatitis.

Kondisi kulit ini memerlukan banyak sekali perawatan, mulai dari pelembab medis hingga obat-obatan. Tentu hal ini tidak mudah untuk dilalui oleh Beatrice. Dirinya pun pernah berpikir untuk menyerah dengan kondisi kulitnya yang buruk dan menyakitkan itu.

“Saya pikir saya tidak akan pernah memiliki kulit di wajah saya kembali normal lagi. Saya pikir saya akan terluka seumur hidup,” ucap Beatrice.

Dalam keadaan sulit seperti itu, Beatrice mengaku dirinya merasa kesepian tidak memiliki siapapun yang akan memberikannya kenyamanan dan dukungan.

“Saya merasa seperti tidak memiliki siapapun untuk meminta kenyamanan atau dukungan. Sebagian besar keluarga saya berada di luar negeri mengunjungi kakek saya karena dia sakit parah pada saat itu, yang membuat saya lebih sedih karena saya tidak dapat melihatnya karena saya sendiri juga di rumah sakit,” ucap Beatrice.

“Tentu saja, saya berbicara dengan keluarga saya setiap hari di telepon, dan mereka banyak membantu saya dalam hal tetap kuat dan memiliki keyakinan bahwa saya akan pulih, tetapi dukungan dan kenyamanan virtual sangat berbeda dengan interaksi secara langsung,” tuturnya.

Dengan penanganan yang tepat dari para dokter, kini akhirnya Beatrice telah sembuh dari penyakitnya.