HOME WOMEN HEALTH

4 Contoh Slogan Kesehatan yang Unik dan Inspiratif

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |18:28 WIB
4 Contoh Slogan Kesehatan yang Unik dan Inspiratif
Contoh slogan kesehatan yang unik dan inspiratif. (Foto: Kemenkes.go.id)
A
A
A

CONTOH slogan kesehatan yang unik dan inspiratif menarik untuk diketahui. Slogan kesehatan adalah sebuah kalimat pendek atau motto tentang kesehatan sebagai bentuk informasi peting untuk disampaikan kepada masyarakat.

Manfaat dari slogan kesehatan ialah sebagai acuan untuk merangkul masyarakat agar lebih sadar akan kesehatan. Slogan kesehatan ini biasanya dibuat oleh layanan di bidang kesehatan yang ditulis dengan kata-kata singkat dan menarik supaya memudahkan masyarakat untuk mengingat isi dari slogan kesehatan tersebut.

Berikut empat contoh slogan kesehatan yang unik dan inspiratif

1. Slogan 1

Sumber: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Slogan diatas menjelaskan tentang gejala dan tanda-tanda stroke yang disingkat menjadi 'SeGeRa Ke Rs'. Selain dibuat dengan singkatan kata yang unik, dalam slogan tersebut juga ditambahkan visual gambar agar terlihat lebih menarik.

2. Slogan 2

Sumber: BNN Provinsi Sulawesi Selatan

Slogan tersebut berisi tentang penyuluhan kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan, dimulai dari mencuci tangan menggunakan sabun agar terhindar kuman dan bakteri berbahaya.

3. Slogan 3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya

3M merupakan slogan untuk menghimbau masyarakat agar melakukan pemberantasan terhadap sarang nyamuk. 3M sendiri ialah singkatan dari menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas.

Halaman:
1 2
      
