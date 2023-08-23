10 Manfaat Gula Aren untuk Kesehatan

10 MANFAAT gula aren untuk kesehatan sebaiknya Anda ketahui. Gula aren adalah gula alami yang berasal dari nira pada pohon aren. Gula aren biasanya digunakan sebagai pemanis pada kopi. Diketahui jenis gula ini dikenal sebagai pemanis yang lebih sehat, karena tanpa ada tambahan bahan kimia.

Gula aren berbeda dengan gula pasir, dan gula merah karena gula aren mengandung banyak nutrisi didalamnya seperti kalium, zat besi, serat, magnesium, dan antioksidan. Tak hanya sebagai pemanis makanan dan minuman gula aren juga memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan.

Penasaran seperti apa manfaat gula aren untuk kesehatan?

1. Meningkatkan Daya Ingat

Manfaat yang pertama adalah meningkatkan daya ingat. Mengonsumsi gula aren dicampur dengan susu akan mambuatmu rileks dan membantu meningkatkan daya ingatmu.

2. Melancarkan Pencernaan

Diketahui gula aren mengandung serat inulin. Serat ini berfungsi untuk membantu melancarkan pencernaanmu. Kamu dapat mengonsumsinya dengan teh.

3. Menjaga Kadar Gula Darah

Gula aren memiliki indeks glikemik rendah dibanding jenis gula lainnya. Artinya kadar gula darah tidak meningkat dengan cepat ketika mengonsumsi gula aren ini, tentu saja hal ini baik untuk untuk penderita diabetes yang harus menjaga gula darahnya.

BACA JUGA:

4. Menurunkan Risiko Batu Ginjal

Kekurangan asupan kalium dapat meningkatkan risiko terbentuknya endapan kalsium di ginjal, hal ini dapat menyebabkan terjadinya batu ginjal. Nah untuk memperoleh kalium anda dapat mengonsumsi gula aren.

5. Menjaga Kesehatan Tulang

Gula aren mengandung kalium, mencukupi asupan kalium dapat menjaga kadar kalsium yang ada pada tulang sehingga dapat menurunkan risiko osteoporosis.

BACA JUGA:

6. Menjaga Sistem Saraf

Dalam gula aren mengandung kalium yang cukup tinggi. Dengan mengonsumsi gula aren secukupnya maka dapat mengatur sistem saraf seperti mengatur detak jantung dan kontraksi otot.