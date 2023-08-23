Kacamata Blue Light Ternyata Tidak Efektif Atasi Kelelahan Mata, Begini Faktanya

KACAMATA blue light banyak dikaitkan dengan solusi mengurangi kelelahan mata digital. Namun apakah Anda tau, bahwa faktanya belum ada penelitian yang membuktikan kacamata blue light efektif untuk mengatasi hal tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Profersor Ilmu Biologi dan penglihatan di SUNY College of Optometry di New York, Mark Rosenfield. Menurutnya saat ini hanya ada satu atau dua studi terkait dengan kacamata blue light. Selain itu studi tersebut pun masih sangat terbatas.

"Mungkin ada satu atau dua studi terbatas, tetapi jumlahnya sedikit yang meneliti efektivitas kacamata blue light dalam mengatasi kelelahan mata digital," tutur Mark, dilansir dari halaman resmi NBCnews pada Rabu, (23/8/2023).

Hanya ada tiga penelitian yang menunjukan bahwa kacamata blue light ini memberikan sedikit perbedaan pada kelelahan mata. Namun, penelitian tersebut hanya dilakukan dalam jangka waktu singkat dan jika digabungkan tidak memberikan bukti bahwa kacamata blue light memiliki efek menghilangkan kelelahan mata akibat menatap layar.

Efektivitas kacamata tersebut disebabkan oleh kemungkinan dua faktor, yaitu tidak banyak cahaya biru yang harus diblokir saat menatap komputer, ponsel, atau kacamata blue light tidak terlalu banyak menyaringnya. Biasanya kacamata tersebut hanya memblokir sekitar 10 hingga 25 persen cahaya biru.