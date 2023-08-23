Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kacamata Blue Light Ternyata Tidak Efektif Atasi Kelelahan Mata, Begini Faktanya

Nadia Putri Fauziah , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |21:15 WIB
Kacamata Blue Light Ternyata Tidak Efektif Atasi Kelelahan Mata, Begini Faktanya
Kacamata blue light ternyata tidak efektif atasi kelelahan mata. (Foto: Freepik)
A
A
A

KACAMATA blue light banyak dikaitkan dengan solusi mengurangi kelelahan mata digital. Namun apakah Anda tau, bahwa faktanya belum ada penelitian yang membuktikan kacamata blue light efektif untuk mengatasi hal tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Profersor Ilmu Biologi dan penglihatan di SUNY College of Optometry di New York, Mark Rosenfield. Menurutnya saat ini hanya ada satu atau dua studi terkait dengan kacamata blue light. Selain itu studi tersebut pun masih sangat terbatas.

"Mungkin ada satu atau dua studi terbatas, tetapi jumlahnya sedikit yang meneliti efektivitas kacamata blue light dalam mengatasi kelelahan mata digital," tutur Mark, dilansir dari halaman resmi NBCnews pada Rabu, (23/8/2023).

Mata

Hanya ada tiga penelitian yang menunjukan bahwa kacamata blue light ini memberikan sedikit perbedaan pada kelelahan mata. Namun, penelitian tersebut hanya dilakukan dalam jangka waktu singkat dan jika digabungkan tidak memberikan bukti bahwa kacamata blue light memiliki efek menghilangkan kelelahan mata akibat menatap layar.

Efektivitas kacamata tersebut disebabkan oleh kemungkinan dua faktor, yaitu tidak banyak cahaya biru yang harus diblokir saat menatap komputer, ponsel, atau kacamata blue light tidak terlalu banyak menyaringnya. Biasanya kacamata tersebut hanya memblokir sekitar 10 hingga 25 persen cahaya biru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/487/3070984/kesehatan_mata-8NvO_large.jpg
Pria Ini Alami Dislokasi Lensa dan Katarak, Gunakan Pistol Pijat Pada Area Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/487/3017467/3-tips-memperlambat-katarak-untuk-orang-dewasa-rRjLEx3772.jpg
3 Tips Memperlambat Katarak untuk Orang Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/487/2981853/apakah-alkohol-bisa-menyebabkan-kebutaan-seperti-yang-dialami-kurnia-meiga-43ZINMoplZ.jpg
Apakah Alkohol Bisa Menyebabkan Kebutaan, Seperti yang Dialami Kurnia Meiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/487/2971892/duh-kornea-mata-intan-nuraini-mengelupas-2DPlmM609H.jpg
Duh! Kornea Mata Intan Nuraini Mengelupas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/487/2963974/tren-oleskan-petroleum-jelly-di-sudut-mata-cegah-mata-berair-pLrcqmGlrC.jpg
Tren Oleskan Petroleum Jelly di Sudut Mata, Cegah Mata Berair?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/483/2963682/mata-merah-dan-berair-akibat-las-begini-tips-mengobatinya-M2t9MvP444.jpg
Mata Merah dan Berair Akibat Las? Begini Tips Mengobatinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement