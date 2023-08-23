8 Manfaat Kuaci Labu untuk Kesehatan

8 MANFAAT kuaci labu untuk kesehatan sebaiknya diketahui oleh semua orang. Apalagi ternyata labu kuning tidak hanya dapat dikonsumsi bagian dagingnya saja, tapi juga bijinya yang diolah menjadi kuaci labu.

Mungkin kuaci labu terdengar asing di telingamu, faktanya kuaci labu ini memiliki segudang manfaat untuk kesehatan.

Biji labu tidak hanya mengandung serat 18,4 gr, karbohidrat 53,75 gr, protesin 18,6 gr dan lemak total 19,4 gr, tapi juga kaya akan beragam vitamin dan mineral. Seperti kalsium 55 mg, zat besi 3,31 mg, magnesium 92 mg, fosfor 92 mg, kalium 919 mg, sodium 18 mg, zinc 10,3 mg, mangan 0,5 mg, vitamin C 0,3 mg, vitamin B1 (tiamin) 0,03 mg, vitamin B2 (riboflavin) 0,05 mg, vitamin B3 (niasin) 0,29 mg, vitamin B5 (asam pantotenat) 0,06 mg dan vitamin B6 (piridoksin) 0,04 mg.

Lalu apa saja manfaat kuaci labu untuk kesehatan?

1. Meningkatkan Kualitas Tidur

Manfaat kuaci labu yang pertama adalah meningkatkan kualitas tidur kamu. Kok bisa? Kandungan triptofan/asam amino dalam kuaci labu diipercaya mampu meningkatkan kualitas tidur, cukup mengonsumsi sekitar 1 gr setiap hari. Kandungan magnesium dalam kauci labu juga dipecaya dapat membuat tidur lebih nyenyak.

2. Jantung Lebih Sehat

Manfaat kuaci labu yang kedua adalah membuat jantung jadi lebih sehat. Kandungan fitosterol dan asam lemak omega-3 dalam biji labu diperjaya dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Bahkan, menurut studi dari Lipid Technology, kedua senyawa ini dapat mencegah penggumpalan darah dan penyakit aterosklerosis. Sehingga, biji labu kuning dipercaya dapat mengurangi risiko serangan jantung dan stroke.

3. Mengontrol Diabetes

Manfaat kuaci labu selanjutnya yakni mengontrol diabetes. Kandungan magnesium dalam biji labu kuning dipercaya baik untuk penderita diabetes, khususnya diabetes tipe 2. Mengutip penelitian yang dimuat dalam Advanced Pharmaceutical Bulletin, magnesium dapat membantu menurunkan kadar gula darah dengan meningkatkan produksi insulin dan mengurangi stres oksidatif tubuh.

4. Mencegah Osteoporosis

Manfaat kuaci labu juga dapat mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Kandungan ragam mineral yang cukup tinggi dalam biji labu seperti seng, kalsium, tembaga, serta mineral lainnya dipercaya dapat meningkatkan kepadatan tulang, sehingga bisa mencegah terjadinya osteoporosis karena adanya asupan mineral dari biji labu.

5. Mengontrol Tekanan Darah

Manfaat kuaci labu berikutya adalah mengontrol tekanan darah. Kandungan mineral tembaga dalam biji labu dipecaya mampu meningkatkan sel darah merah dalam tubuh. Seng pada biji labu kuning juga berkhasiat dalam meningkatkan aliran darah yang mengandung oksigen melalui pembuluh darah. Dan jika mengkombinasikan konsumsi biji labu dengan diet rendah garam/sodium, biji labu ini bermanfaat untuk kesehatan jantung dan mnegontrol tekanan darah.