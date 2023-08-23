6 Obat Vertigo Alami yang Ampuh

6 OBAT vertigo alami yang ampuh sebaiknya diketahui oleh setiap orang. Apalagi vertigo merupakan gangguan kesehatan yang menyebabkan sensasi sekitar kamu terasa berputar. Kondisi ini dapat menyebabkan kamu merasa pusing dan kehilangan keseimbangan.

Vertigo dapat diobati dengan obat-obatan herbal atau perawatan di rumah, namun jika gejalanya sering sebaiknya berkonsultasi dengan dokter agar diresepkan obat yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan gejalanya.

6 obat vertigo alami yang ampuh apa saja?

1. Air Putih

Obat vertigo alami yang ampuh di antaranya adalah air putih. Air putih merupakan kebutuhan tubuh yang cukup mendasar. Jika tubuhmu kekurangan air putih, maka akan terjadi dehidrasi dan akan menyebabkan berbagai masalah fungsi pada beberapa bagian tubuh, termasuk dapat menyebabkan vertigo.

Bahkan, menurut studi yang dimuat dalam The Journal of International Advanced Otology, seibutkan bahwa jumlah konsumsi air putih dapat mempengaruhi kejadian vertigo. Semakin kekurangan cairan, semakin tinggi juga risiko vertigo. Jadi penuhi konsumsi air putih harianmu agar terhindar dari risiko vertigo.

2. Jahe

Obat vertigo alami yang ampuh yakni jahe. Tanaman herbal satu ini dikenal sejak zaman nenek moyang dapat membantu meredakan berbagai gejala seperti mual, muntah, kram menstruasi, hingga penyakit arthritis. Karena jahe memiliki berbagai kandungan antiperadangan, antioksidan, dan antimikroba.

Mengutip penelitian yang dimuat Current Therapeutic Research, jahe efektif meredakan gejala mabuk kendaraan, seperti pusing, sakit kepala, berkeringat, dan wajah pucat.

Menurut Cleveland Clinic, mabuk kendaraan juga salah satu gejala dari vertigo. Untuk itu, jahe dipercaya dapat meredakan gejala vertigo. Cukup konsumsi jahe dalam bentuk air jahe hangat.

3. Ginkgo Biloba

Ginkgo biloba juga termasuk obat vertigo alami yang ampuh. Sejumlah manfaat herbal asal China ini dapat meningkatkan aliran darah otak dan vestibular. Gingko biloba juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan menjaga saraf dari kerusakan oksidatif. Mengutip studi dalam International Journal of Otolaryngology, ekstrak ginkgo biloba efektif untuk mengobati vertigo. Namun sebaiknya, hal ini perlu dikonsultasikan kembali dengan dokter.

4. Kunyit

Kunyit juga merupakan obat vertigo alami yang ampuh. Penyebab terjadinya vertigo adalah benign paroxysmal positional vertigo (BPPV), yang terjadi saat kamu mengubah posisi kepala, seperti dari posisi tidur ke posisi duduk, atau posisi tidur menyamping.

Mengutip studi dalam jurnal Frontiers in Neurology, pasien BPPV memiliki kadar antioksidan yang rendah, sehingga penderita vertigo disarankan mengonsumsi rempah yang kaya antioksidan dan antiradang seperti kunyit. Bahkan, sebuah penelitian di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa konsumsi herbal atau suplemen yang kaya antioksidan selama 30 hari dapat meredakan gejala vertigo.