Viral Soal Minum Usai Makan Disebut Bahaya, Dokter: Keliru!

BELUM lama ini viral sebuah konten TikTok yang mengungkapkan bahwa minum sehabis makan bisa berbahaya bagi kesehatan.

Pengguna TikTok tersebut mengeklaim, kebiasaan minum setelah makan justru bisa mengganggu saluran pencernaan.

Menurutnya, hal itu karena beberapa alasan. Mulai dari makanan yang tidak bisa dicerna dengan baik karena glukosa dalam makanan akan menjadi lemak dan memicu kadar insulin, memicu asam lambung, dan membuat penyerapan kandungan gizi makanan tidak sempurna.

Setelah viral dan mengundang perdebatan netizen, konten ini tentu mendapat banyak sorotan dari dokter. Salah satunya dari Dokter Spesialis Dalam, Decsa Medika Hertanto.

Dokter Decsa menyebut, bahwa konten tersebut tidaklah valid alias keliru. Sebaliknya, ia menegaskan, bahwa minum setelah makan justru membantu saluran pencernaan dalam mencerna makanan.

“Cuma menghela nafas. Jadi tidak valid ya teman-teman. Minum air putih setelah makan justru membantu saluran pencernaan kita untuk mencerna makanan,” ujar Dokter Decsa, melalui cuitan di akun Twitternya, @decsamh, Rabu, (23/8/2023).

Dokter Decsa lantas mengingatkan, bahwa tidak minum setelah makan justru bisa memicu berbagai masalah. Ia bahkan turut menyertakan sumber dari laman Mayoclinic untuk mendukung penjelasannya.

“Malah kalo gak minum air bikin keselek, tenggorokan jadi seret, kembung, sama haus,” ungkapnya.

Ia kembali menegaskan, bahwa air putih bisa membantu penyerapan nutrisi dari bahan makanan yang kita konsumsi. Selain itu, air putih juga bisa membuat feses menjadi lebih lunak sehingga membuat proses buang air besar menjadi lebih lancar.