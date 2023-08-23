Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Isap Vape Sejak Remaja, Paru-Paru Atlet Terpaksa Dipotong!

Chindy Aprilia , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |09:33 WIB
Isap Vape Sejak Remaja, Paru-Paru Atlet Terpaksa Dipotong!
Mengisap vape. (Foto: Coehar)
BELUM lama ini atlet Mix Martial Art (MMA) bernama Sean Tobin harus menerima kenyataan bahwa paru-parunya harus dipotong. Hal mengerikan ini terjadi karena paru-parunya mulai bermunculan bintik hitam karena ia sering mengisap vape.

Sejatinya Tobin sudah jadi pengisap vape sejak lama sehingga pada usianya yang kini menginjak 20 tahun dirinya harus menerima bahwa sebagian paru-parunya harus diangkat.

 operasi

“Hal ini sangat menakutkan. Saya seperti melakukan hal bodoh kepada diri saya sendiri,” kata Tobin, dilansir dari New York Post.

“Bertahun-tahun saya tidak menjaga paru-paru saya dengan baik, sebagaimana yang harus dilakukan,” tuturnya.

Ia mengakui, ia hobi mengisap vape sejak masih remaja. Sehingga pada puncaknya Tobin pun mulai merasa kecanduan dan akhirnya dapat mengkonsumsi 5000 puff per minggunya.

“Vape tidak pernah tertinggal di tanganku. Itu sudah menjadi kebiasaan,” katanya.

 BACA JUGA:

Namun kebiasaan Tobin tersebut tidak pernah terpikirkan akan dampak yang akan ditimbulkan dalam jangka panjangnya, terutama pada karirnya yang menjadi atlet kebugaran. Kini, Tobin sudah mengakui kesalahannya hingga merasa tubuhnya seperti tertusuk setiap kali ingin melakukan aktivitasnya.

Pada mulanya ia hanya mengira terkena pneumonia, sehingga memberanikan diri untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pengecekan.

Sayangnya dugaan Tobin salah. Hasil rontgen dokter menjelaskan bahwa tingkat kerusakan paru-paru yang dimiliki Tobin sudah parah karena disebabkan oleh vaping.

 BACA JUGA:

“Dokter radiologi membacakan hasil rontgen saya, dan mereka menyatakan bahwa paru-paru saya kolaps, sehingga harus dipindahkan ke rumah sakit ConCord New Hampshire karena kerusakan paru-paru yang terjadi disebabkan oleh vaping,” jelasnya.

Dokter pun melakukan tindakan operasi untuk Tobin sebab didalam paru-paru Tobin terjadi endapan karbon.

