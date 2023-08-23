Ini Gejala Covid-19 Pirola yang Harus Diwaspadai, Mulai Menyebar di Dunia!

COVID-19 Pirola mulai menyebar ke beberapa negara di dunia. Untuk itu, mengetahui gejala Covid-19 Pirola penting sebagai upaya antisipasi dan pencegahan.

Varian baru Covid-19 bernama Pirola dengan kode BA.2.86 mendapat perhatian Badan Kesehatan Dunia (WHO). Varian baru ini dinilai sangat bermutasi, meski masyarakat diimbau tidak panik.

Penelitian masih terus dilakukan terhadap BA.2.86, salah satunya untuk mencari tahu apakah varian baru Covid-19 ini mengancam dunia atau tidak. Meski begitu, gejala dari Pirola teridentifikasi.

Apa saja gejala yang timbul jika seseorang terinfeksi varian Covid-19 Pirola?

Menurut dr Andrew Pekosz seorang ahli virologi di Universitas Johns Hopkins, untuk saat ini belum ada data pasti.