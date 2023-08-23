Deretan Wisata Kece di Temanggung, Tempat Digelarnya Tlilir Art and Culture Festival

Umbul Jumprit, salah satu tempat wisata di Temanggung, Jawa Tengah (Foto: IG/@benny_istant)

TEMANGGUNG di Jawa Timur dikenal sebagai kota penghasil tembakau unggulan, bahkan terkenal di mancanegara.

Daerah ini memiliki udara yang sejuk, karena terletak di dataran tinggi tepatnya di kaki Gunung Sumbing.

Selain punya sumber daya alam yang melimpah, tempat wisata ini menyuguhkan berbagai destinasi wisata yang indah dan menakjubkan. Sangat cocok dijadikan sebagai tujuan di hari libur.

Nah, berikut MNC Portal rangkumkan beberapa tempat wisata di Temanggung, venue event Tlilir Art and Culture Festival 2023;

1. Gunung Kendil

Bagi Anda yang suka pegunungan, namum belum pernah memiliki pengalaman mendaki, Gunung Kendil adalah tempat yang cocok untuk para pemula.

Gunung Kendil (Foto: IG/@temanggungbanget)

Gunung Kendil juga memiliki spot yang nyaman untuk melakukan camping. Wisatawan yang datang akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000 per orang untuk masuk ke objek wisata ini.

2. Curug Trocoh

Populer juga dengan sebutan Curug Surodipo, air terjun ini jadi salah satu tempat wisata di Temanggung yang wajib dikunjungi.

Memiliki ketinggian 120 meter, di bawah air jatihnya terdapat sebuah kolam yang tak terlalu besar dikelilingi dengan perbukitan dan vegetasi hijau yang menambah sejuk suasana.

Wisatawan bisa mengunjungi tempat wisata ini yang terletak di Desa Tawangsari, Kecamatan Wonoboyo.

Curug Trocoh (Foto: IG/@curug_trocoh_surodipo)

3. Candi Pringapus

Bosan dengan pemandangan wisata alam saja? Cobalah untuk berkunjung ke Candi Pringapus untuk destinasi budaya, maupun sejarah dilengkapi dengan indahnya hamparan rumput hijau yang indah.

Dibangun pada tahun 850 Masehi, di sekitaran candi terdapat arca-arca bercorak Hindu Siwaistis. Dengan bangunan candi menirukan Gunung Mahameru, yang menjadi tempat tinggal para dewa.