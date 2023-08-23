Rute Transjakarta 3A Rusun Daan Mogot-Kalideres, Perjalanan Hanya 7 Menit

RUTE bus Transjakarta 3A adalah jurusan Rusun Daan Mogot ke Kalideres dan sebaliknya. Rute ini dilayani bus reguler BRT yang beroperasi 7 hari dalam seminggu dari pukul 05.00 sampai 22.00 WIB.

Layanan Bus Transjakarta 3A memiliki 3 halte pemberhentian dari arah Daan Mogot menuju Kalideres, Jakarta Barat maupun sebaliknya. Durasi waktu perjalanan sekitar 7 menit, dengan tarif Rp3.500.

Perjalanan akan dimulai dari Rusun Daan Mogot, Pesakih, dan pemberhentian terakhir di Kalideres. Selain itu, koridor 3 ini juga terintegrasi dengan KA Commuter Jabodetabek di Stasiun Taman Kota, Pesing dan Juanda.

Jenis bus yang melayani koridor 3 ini seperti Hino RK8 R260, biru (PPD), Scania K310IB 6x2, putih-biru (MYS), Volvo B11R 6x2 A/T, putih-biru (SAF), dan lainnya.