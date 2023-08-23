Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Rute Transjakarta 3A Rusun Daan Mogot-Kalideres, Perjalanan Hanya 7 Menit

Yesica Kirana , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |02:00 WIB
Rute Transjakarta 3A Rusun Daan Mogot-Kalideres, Perjalanan Hanya 7 Menit
Bus Transjakarta. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

RUTE bus Transjakarta 3A adalah jurusan Rusun Daan Mogot ke Kalideres dan sebaliknya. Rute ini dilayani bus reguler BRT yang beroperasi 7 hari dalam seminggu dari pukul 05.00 sampai 22.00 WIB.

 BACA JUGA:

Layanan Bus Transjakarta 3A memiliki 3 halte pemberhentian dari arah Daan Mogot menuju Kalideres, Jakarta Barat maupun sebaliknya. Durasi waktu perjalanan sekitar 7 menit, dengan tarif Rp3.500.

 Ilustrasi

Perjalanan akan dimulai dari Rusun Daan Mogot, Pesakih, dan pemberhentian terakhir di Kalideres. Selain itu, koridor 3 ini juga terintegrasi dengan KA Commuter Jabodetabek di Stasiun Taman Kota, Pesing dan Juanda.

 BACA JUGA:

Jenis bus yang melayani koridor 3 ini seperti Hino RK8 R260, biru (PPD), Scania K310IB 6x2, putih-biru (MYS), Volvo B11R 6x2 A/T, putih-biru (SAF), dan lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/406/2916260/simak-rute-bus-transjakarta-d11-depok-bkn-berikut-jalur-yang-dilewati-ZYKL1IdpWj.jpg
Simak Rute Bus Transjakarta D11 Depok-BKN, Berikut Jalur yang Dilewati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/02/406/2875858/rute-bus-transjakarta-10-jurusan-tanjung-priok-pgc-2-7gMoKWdxzn.JPG
Rute Bus Transjakarta 10 Jurusan Tanjung Priok - PGC 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/406/2873079/terintegrasi-stasiun-mrt-jakarta-berikut-rute-transjakarta-8-lebak-bulus-pasar-baru-rUQwjhScg0.JPG
Terintegrasi Stasiun MRT Jakarta, Berikut Rute Transjakarta 8 Lebak Bulus - Pasar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/406/2871022/rute-bus-transjakarta-2d-kalideres-asmi-berapa-lama-durasi-perjalanan-bBOtcZgvQE.JPG
Rute Bus Transjakarta 2D Kalideres - ASMI, Berapa Lama Durasi Perjalanan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/406/2869075/rute-transjakarta-1c-jurusan-blok-m-pesanggrahan-lewat-jalan-mana-saja-bcjMFoTsYG.jpg
Rute Transjakarta 1C Jurusan Blok M-Pesanggrahan, Lewat Jalan Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/406/2868789/rute-bus-transjakarta-4-pulogadung-dukuh-atas-2-berikut-jalur-yang-dilewati-IbNEEdblRh.JPG
Rute Bus Transjakarta 4 Pulogadung - Dukuh Atas 2, Berikut Jalur yang Dilewati
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement