Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jepang Perkenalkan Wisata Medical Tourism, Bidik Wisatawan dari Indonesia

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |04:00 WIB
Jepang Perkenalkan Wisata Medical Tourism, Bidik Wisatawan dari Indonesia
Jepang memperkenalkan wisata medical tourism di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Novie)
A
A
A

JEPANG memperkenalkan program wisata baru negaranya yakni medical tourism atau perjalanan wisata untuk mendapatkan layanan kesehatan bagi wisatawan. Teknologi dan fasilitas kesehatan mutakhir dimiliki Jepang tentu jadi daya tarik kuat untuk menggaet pengunjung.

Direktur Jakarta Travel Service (JTS) Gilang Gustya Pratama mengatakan bahwa kesehatan dan pariwisata bisa menjadi pilihan tepat bagi para turis ke Jepang.

Jepang membidik wisatawan dari Indonesia untuk menikmati medical tourism di Negeri Sakuri. Jepang siap memberikan perhatian khusus bagi turis Indonesia.

 BACA JUGA:

"Kerja sama ini menandai ikatan yang lebih erat antara Indonesia dan Jepang, dua negara dengan budaya yang kaya dan hubungan yang kuat selama 65 tahun terakhir. Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat lebih memperkuat hubungan kedua negara dan saling berkontribusi dalam bidang perjalanan medis dan pariwisata," kata Gilang dalam jumpa pers di Ayana Midplaza Jakarta, Selasa 22 Agustus 2023.

 

President Director JCB, Takumi Takahashi menambahkan, pihaknya antusias dapat menggelar program layanan medical tourism bagi masyarakat Indonesia, yaitu program ekslusif advanced medical check-up sambil berwisata ke Negara Jepang.

 BACA JUGA:

Kemudian pihaknya juga percaya, bahwa fasilitas lengkap dan teknologi canggih yang dimiliki oleh Isekai International General Hospital yakni merupakan rumah sakit yang berkolaborasi dengan medical tourism ini diharapkan dapat bermanfaat bagi wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Jepang.

"Bahwa kerja sama dari program Medical Tourism ini dapat menjadi alternatif kesehatan terutama bagi yang membutuhkan initial check up, sambil berwisata di Jepang," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/549/3131033/liburan_ke_jepang_ayu_ting_ting_antusias_main_di_disneyland_nyobain_semua_wahana-0jD2_large.jpg
Liburan ke Jepang, Ayu Ting Ting Antusias Main di Disneyland: Nyobain Semua Wahana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/406/3067592/suku_ainu-5jBd_large.jpeg
Mengenal Suku Ainu, Salah Satu Etnis Tertua di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/406/3055812/kuil_di_jepang-orK9_large.JPG
Edan! Turis Austria Berhubungan Seks di Halaman Kuil Kuno Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/406/3052800/bandara_new_chitose_di_hokkaido_jepang-DE0l_large.JPG
Ratusan Penerbangan Tertunda Gegara Gunting Hilang di Bandara, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/406/3046534/kerusakan_akibat_gempa_besar_di_prefektur_miyazaki_jepang-aKd6_large.JPG
Gempa M7,1 Guncang Jepang, Jendela Bandara Pecah hingga Landasan Pacu Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/406/3042572/koper_skuter-QsVt_large.JPG
Jangan Sembarangan Kendarai Koper Skuter di Jepang, Wajib Punya SIM!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement