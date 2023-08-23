Jepang Perkenalkan Wisata Medical Tourism, Bidik Wisatawan dari Indonesia

JEPANG memperkenalkan program wisata baru negaranya yakni medical tourism atau perjalanan wisata untuk mendapatkan layanan kesehatan bagi wisatawan. Teknologi dan fasilitas kesehatan mutakhir dimiliki Jepang tentu jadi daya tarik kuat untuk menggaet pengunjung.

Direktur Jakarta Travel Service (JTS) Gilang Gustya Pratama mengatakan bahwa kesehatan dan pariwisata bisa menjadi pilihan tepat bagi para turis ke Jepang.

Jepang membidik wisatawan dari Indonesia untuk menikmati medical tourism di Negeri Sakuri. Jepang siap memberikan perhatian khusus bagi turis Indonesia.

"Kerja sama ini menandai ikatan yang lebih erat antara Indonesia dan Jepang, dua negara dengan budaya yang kaya dan hubungan yang kuat selama 65 tahun terakhir. Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat lebih memperkuat hubungan kedua negara dan saling berkontribusi dalam bidang perjalanan medis dan pariwisata," kata Gilang dalam jumpa pers di Ayana Midplaza Jakarta, Selasa 22 Agustus 2023.

President Director JCB, Takumi Takahashi menambahkan, pihaknya antusias dapat menggelar program layanan medical tourism bagi masyarakat Indonesia, yaitu program ekslusif advanced medical check-up sambil berwisata ke Negara Jepang.

Kemudian pihaknya juga percaya, bahwa fasilitas lengkap dan teknologi canggih yang dimiliki oleh Isekai International General Hospital yakni merupakan rumah sakit yang berkolaborasi dengan medical tourism ini diharapkan dapat bermanfaat bagi wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Jepang.

"Bahwa kerja sama dari program Medical Tourism ini dapat menjadi alternatif kesehatan terutama bagi yang membutuhkan initial check up, sambil berwisata di Jepang," ujarnya.