Viral Kafe Kucing di Jalur Gaza, Ini 6 Cat Cafe yang Hits di Jakarta!

Kopi Cat Cafe by Groovy salah satu kafe kucing hits di Jakarta. (Foto: Fanicat.com)

MEOW merupakan kafe pencinta kucing pertama di Jalur Gaza, Palestina yang viral baru-baru ini. Inspirasi didirikannya cat cafe atau kafe kucing tersebut karena kecintaan pemiliknya pada kucing.

Selain lokasinya di Jalur Gaza yang sekarang dikenal sebagai wilayah konflik Israel dan Palestina, kehadiran kafe ini menarik perhatian netizen karena mengusung konsep bertema kucing.

Kemudian ada cermin dan vas bunga, serta poster dari 14 kucing peliharaan kafe yang dapat dimainkan oleh para tamu, dewasa atau anak-anak.

MEOW memang kafe bertema kucing pertama di Jalur Gaza. Tapi di Indonesia, kafe buat pencinta kucing sudah menjamur, khususnya di Kota Jakarta dan sekitarnya.

Berikut beberapa rekomendasi kafe kucing (cat cafe) di Jakarta dan sekitarnya yang hits.

1. Kopi Cat Cafe by Groovy

Selain bisa menyantap berbagai hidangan pencuci mulut yang memanjakan lidah, pengunjung di kafe ini bisa dimanjakan oleh berbagai jenis

Facebook Kopi Cat Cafe by Groovy)

kucing nan menggemaskan. Mulai dari kucing Persia, Maine Coon, juga Sphynx serta beberapa jenis kucing lainnya.

Kopi Cat Cafe by Groovy sendiri memiliki dua cabang. Yakni yang berlokasi di Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan dan Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

2. The Cat Cabin

The Cat Cabin juga menjadi salah satu kafe kucing yang memiliki latar belakang yang unik. Mayoritas kucing di cafe ini merupakan hasil adopsi dari klinik hewan atau tempat penampungan dan beberapa kucing merupakan milik pribadi sang owner.

The Cat Cabin Jakarta (Tripadvisor)

Jenis kucing yang berada di The Cat Cabin sangatlah beragam seperti terdapat ras Persian, Local Shorthair, Ragdoll, Himalayan, Mix, dan masih banyak lagi.

Uniknya, setiap kucing juga telah diberi nama yang bisa dilihat di papan depan pintu masuk sehingga dapat memudahkan pelanggan untuk bermain dan memanggil nama para kucing dengan benar di kafe yang berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan.