Ini Makna 8 Warna di Langit-Langit Pendhapa Ageng Pura Mangkunegaran Surakarta

Langit-langit Pendhapa Ageng Pura Mangkunegaran di Surakarta, Jawa Tengah. (Foto: MPI/Pratiwi)

PURA Mangkunegaran di Kecamatan Keprabon, Kota Surakarta, Jawa Tengah merupakan Istana Kadipaten Mangkunegaran dan kediaman para adipatinya yang kini jadi destinasi wisata menarik.

Dari segi arsitektur bangunannya, setiap sisinya menampilkan unsur Jawa yang kental. Tapi jika diperhatikan lagi, banyak spot menarik untuk dikulik.

Misalnya langit-langit atau plafon Pendhapa Ageng Pura Mangkunegaran dengan 8 warna berbeda. Ada 8 kotak lukisan batik bermotif modang seperti nyala api, simbol dari semangat.

Lukisan batik tersebut mempunyai warna berbeda-beda di tengah-tengahnya. Setiap warna memiliki arti yang juga berbeda.

Delapan warna di langit-langit Pendhapa Ageng Pura Mangkunegaran ini menggambarkan kepemimpina raja Jawa.

Pura Mangkunegaran

Menurut Joko, Koordinator Pariwisata Pura Mangkunegaran, warna-warni itu disebut sebagai Hastabrata.

"Hastabrata jadi manusia punya keinginan itu dihitung dengan warna-warna ini," kata Joko dalam Jelajah Gizi Danone dan Citilink di Surakarta, Senin pekan lalu.

Lalu, apa makna dari setiap warna?

Joko menjelaskan bahwa warna kuning di atap pendopo itu berarti tidak boleh bermalas-malasan atau banyak tidur. Kemudian ada juga warna biru yang memperhitungkan rintangan, hambatan, atau musibah.

"Warna hitam, harus prihatin puasa mendekatkan diri sama Pencipta. Sementara yang hijau, kita jangan mudah putus asa," lanjut Joko.