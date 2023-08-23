Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Potret Menggoda Pramugari Alexa Salcedo, Tatapannya Bikin Jantung Bujang Berdebar

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |21:02 WIB
4 Potret Menggoda Pramugari Alexa Salcedo, Tatapannya Bikin Jantung Bujang Berdebar
Pramugari asal Meksiko, Alexa Salcedo (Foto: IG/@alexa_14)
A
A
A

DUNIA pramugari selalu menarik untuk diulas. Hal itu dikarenakan profesi ini menuntut penampilan fisik yang menarik dipandang mata, sehingga tak pelak mereka kerap dijuluki 'bidadari angkasa'.

Kecantikan pramugari menjadi daya tarik tersendiri, belum lagi tubuh tinggi langsing semampai yang anggun memesona.

Salah satu pramugari yang memiliki pesona itu yakni Alexa Salcedo. Wanita asal Meksiko dengan pengikut berjumlah 11.500 di instagram ini cukup aktif membagikan kegiatan kesehariannya baik sedang bertugas maupun di luar dinas.

Pramugari cantik ini di beberapa kesempatan kerap tampil seksi dengan rambut pirangnya.

Berikut Okezone rangkumkan 4 potret menggoda Alexa Salcedo, pramugari cantik asal Meksiko seperti dikutip dari akun instagramnya @alexa_s14;

1. Tampil styllish serba hitam

Foto yang di-upload pada 22 Agustus 2023 ini dirinya sedang berpose berdiri dengan pakaian serba hitam, membuatnya terlihat langsing dan elegan.

Pramugari Alexa Salcedo

Dengan penuh keyakinan, ia memegang rambutnya yang berwarna pirang dengan tatapan mata menoleh kanan.

2. Senyuman manis si rambut pirang

Alexa tampil dengan gaya bertolak satu pinggang dengan satu kaki di kedepankan dan sedikit dibengkokkan.

Tampil dengan tanktop warna hijau dipadukan dengan rok motif bunga memberikan kesan seksi dan feminin.

Pramugari Alexa Salcedo

Kombinasi antara outfit dan senyum cerianya memberikan kesan penuh energi positif dan membuat hati adem. Belum lagi tambahan aksesoris yang membuat si rambut pirang ini kian memesona.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/406/3138657/yakin_selimut_di_pesawat_bersih_pramugari_ini_beberkan_faktanya-iIKR_large.jpg
Yakin Selimut di Pesawat Bersih? Pramugari Ini Beberkan Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/549/3138653/pramugari_ini_ungkap_pakaian_yang_membuat_kamu_auto_dikeluarkan_dari_pesawat-WiMV_large.jpg
Pramugari Ini Ungkap Pakaian yang Membuat Kamu Auto Dikeluarkan dari Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/549/3136671/pramugari_ini_bocorkan_tips_rahasia_atasi_kembung_saat_penerbangan-RNxn_large.jpg
Pramugari Ini Bocorkan Tips Atasi Kembung Saat Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/549/3136455/pramugari_jet_blue_airways_alami_pelecehan_seksual_saat_bertugas-jY3Q_large.jpg
Pramugari Jet Blue Airways Alami Pelecehan Seksual saat Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/549/3135008/pramugari_ini_bagikan_tips_waktu_yang_tepat_merebahkan_kursi_di_pesawat-MAX8_large.jpg
Pramugari Ini Bagikan Tips Waktu yang Tepat Merebahkan Kursi di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/406/3134495/pramugari_tolak_permintaan_penumpang_disabilitas_ternyata_ini_alasannya-Zphb_large.jpg
Pramugari Tolak Permintaan Penumpang Disabilitas, Ternyata Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement