HOME WOMEN TRAVEL

Besok Terakhir! Buruan Kejar Flash Sale di Mister Aladin, Diskonnya s.d Rp500 Ribu!

Rabu, 23 Agustus 2023 |10:05 WIB
Besok Terakhir! Buruan Kejar Flash Sale di Mister Aladin, Diskonnya s.d Rp500 Ribu!
Ilustrasi (Foto: Mister Aladin)
A
A
A

HAI traveler, mau liburan super hemat? Kebetulan, ada Flash Sale Kemerdekaan yang berlangsung di Mister Aladin dengan banyak diskon menarik! Anda bisa mendapatkan diskon s.d Rp500.000 untuk pemesanan hotel, serta potongan harga s.d Rp125.000 untuk tiket pesawat.

Lumayan banget kan, Anda bisa terbang keliling Indonesia sekaligus menginap dengan diskon menarik di Mister Aladin.

Yuk booking hotel dan tiket pesawatnya buat liburan di bulan kemerdekaan ini sekarang!

Soalnya, promonya akan berakhir besok nih. Jangan sampai Anda ketinggalan promonya dan kemudian menyesal. Jangan lupa, ajak juga orang terdekat Anda supaya liburannya jadi makin seru dan berkesan.

Ke mana pun tujuan Anda, yang penting pesan tiket pesawat dan hotelnya di Mister Aladin supaya liburan hemat alias nggak nguras kantong bisa terwujud.

Oh ya, saat melakukan pemesanan, ada masing-masing kode promo yang harus Anda masukkan ya, supaya dapat diskonnya.

