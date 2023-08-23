7 Jenis Traveling Bag Wajib Punya, Bikin Anda Tetap Stylish saat Liburan

SAAT hendak traveling, ada beberapa barang wajib dibawa, salah satunya tas. Bepergian dengan menggunakan tas yang tepat adalah kunci untuk menjalani petualangan yang lancar dan nyaman.

Memilih tas yang sesuai dengan kebutuhan perjalanan dapat membuat pengalaman liburan menjadi lebih menyenangkan.

Apakah Anda ingin berencana untuk menjelajahi kota-kota atau menjalani petualangan bebas? Jika iya, pastikan tas yang Anda pilih sesuai dengan jenis aktivitas yang Anda lakukan.

Nah, berikut MNC Portal rangkumkan 7 jenis traveling bag yang wajib dimiliki traveler agar tetap tampil stylish saat liburan;

1. Tas ransel

Tas ransel adalah pilihan yang praktis untuk dibawa saat perjalanan. Tas ransel dilengkapi dengan tali bahu yang dapat diatur agar lebih nyaman, sehingga berat benda terbagi merata dan memberikan kenyamanan saat bepergian jauh.

Tas ransel (Foto: Reserve America)

Tas ransel ideal untuk perjalanan santai atau petualangan di alam terbuka. Dengan tas ransel, Anda dapat membawa perlengkapan tanpa perlu khawatir tentang jumlahnya yang terlalu besar.

Pilihannya pun beragam, mulai dari tas ransel biasa untuk bepergian harian hingga tas ransel khusus traveling dengan fitur anti air dan tahan lama. Beberapa tas ransel traveling bahkan dilengkapi dengan fitur tambahan seperti kunci ganda atau kantung tersembunyi untuk barang berharga.

2. Carrier

Carrier dirancang untuk membawa barang-barang dengan nyaman dan efisien saat Anda bepergian. Tas ini umumnya dilengkapi dengan tali bahu dan tali pengangkat yang dapat diatur agar berat yang dibawa terdistribusi dengan baik dan nyaman bagi pengguna.

Carrier memiliki desain yang ramping bahkan beberapa model juga dapat dilipat atau diubah menjadi tas yang lebih kecil untuk penyimpanan yang mudah saat tidak digunakan.

Carrier Bag (Foto: progresspackaging.co.uk

Tas ini memiliki 3 variasi ukuran yang disesuaikan dengan keperluan perjalanan. Ukuran 30-40 liter cocok untuk perjalanan singkat.

Carrier dengan ukuran 50-55 liter cocok untuk perjalanan yang melibatkan menginap selama satu atau dua malam. Sedangkan carrier ukuran 60-70 liter sesuai untuk perjalanan jauh.

Memilih ukuran yang sesuai dengan durasi dan jenis perjalanan sangat penting untuk memastikan bahwa Anda dapat membawa barang-barang dengan nyaman tanpa kelebihan beban.