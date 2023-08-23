Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ini Alasan Kenapa di Jepang Banyak Tempat Pemandian Air Panas

Yesica Kirana , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |17:02 WIB
Ternyata Ini Alasan Kenapa di Jepang Banyak Tempat Pemandian Air Panas
Salah satu pemandian air panas populer di Jepang (Foto: Dreamstime/Umarin Nakamura)
A
A
A

JEPANG memiliki kemiripan dengan Indonesia sebagai negara kepulauan, yang dikelilingi lautan dengan keindahan alam memesona.

Negara ini terletak di ujung benua Eurasia atau wilayah Eropa dan Asia yang dipisahkan oleh laut Laut Jepang seluas 3.300 km.

Hokkaido, Honshuu, Shikoku, Kyushu merupakan pulau utama di Jepang. Selain itu, hampir sebagian besar dari wilayah negara ini berupa gunung yang terbentuk dari pertemuan lempeng-lempeng di dunia, dan hutan yang melimpah akan sumber alamnya.

Hampir seluruh bangunan tempat tinggal hingga gedung tinggi di Jepang dirancang menggunakan sistem anti roboh dan kuat akan bencana alam.

Hal tersebut lantaran Jepang berada di atas zona gunung berapi di kawasan samudera pasifik, dan juga berada di atas lempengan kerak bumi yang saling bertemu.

Onsen di Jepang

Pemandian air panas di Jepang (Foto: Niwa No Yu)

Faktor inilah yang membuat Jepang memiliki tempat pemandian air panas yang terbentuk secara alami dari hasil perut bumi yang mengandung banyak mineral dan memiliki aroma unik yang berbeda dengan air pada umumnya.

Di sana, wisata pemandian air panas ini menjadi destinasi utama bagi masyarakat dan wisatawan. Memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, hampir setiap wilayah di negara ini terdapat lokasi pemandian air panas.

Mengutip Live Japan, dikenal dengan sebutan Onsen, Jepang memiliki sekitar 3 ribu tempat air panas, dengan aliran sumber panasnya mencapai 28 ribu tempat, yang berasal dari Zona Geothermal. Wilayah tersebut merupakan zat yang berfungsi sebagai sumber panas alami yang berasal dari bawah tanah.

Halaman:
1 2
      
