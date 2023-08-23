Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Turis Asing Wajib Miliki e-VOA saat Kunjungi Indonesia?

Najwa Avifah Octavia , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |16:03 WIB
Kenapa Turis Asing Wajib Miliki e-VOA saat Kunjungi Indonesia?
Ilustrasi (Foto: iStock)
SETIAP turis mancanegara atau warga negara asing (WNA) yang hendak berkunjung ke Indonesia baik dalam rangka wisata, kunjungan usaha, sosial budaya, maupun tugas pemerintahan wajib memiliki Visa On Arrival (VOA).

Beberapa waktu lalu Indonesia telah meluncurkan electronic Visa On Arrival atau e-VOA guna memudahkan wisatawan mendapatkan visa tersebut tanpa perlu mengantre lagi di bandara saat kedatangan.

“Kebijakan e-VOA yang dihasilkan dari inovasi Ditjen Imigrasi merupakan kebijakan yang sangat strategis. Diharapkan e-VOA dapat memberikan kontribusi besar bagi masuknya wisatawan mancanegara dan mendorong pelaku bisnis dari seluruh penjuru. dunia ke Indonesia," ungkap Plt Dirjen Imigrasi Widodo Ekatjahjana sebagaimana dilansir dari website Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan melalui akun instagramnya @Kanimjaksel menyebutkan sejumlah manfaat bagi turis yang memiliki e-VOA, di antaranya;

Infografis Turis Wajib Punya SIM Internasional

- Memudahkan mengakses di manapun dan kapanpun dengan perangkat apa saja.

- Pembayaran mudah, bebas antre pada saat kedatangan. Pembayaran dapat menggunakan debit atau kredit Visa/Mastercard/JCB Anda

- Memudahkan izin, e-VOA memiliki jalur prioritas pada saat kedatangan yang mempercepat proses izin.

- Perpanjangan mudah, dapat diperpanjang di molina.imigrasi.go.id tanpa harus datang ke kantor imigrasi.

