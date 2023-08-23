Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Makanan Khas Kampung Mbako Temanggung, Ada Ketan Nyentrik Motif Polkadot

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |14:00 WIB
6 Makanan Khas Kampung Mbako Temanggung, Ada Ketan Nyentrik Motif Polkadot
Bajingan, kuliner bernama unik khas Kampung Mbako, Temanggung, Jawa Tengah (Foto: Resepedia)
A
A
A

TAK dipungkiri jika Indonesia punya banyak kuliner lokal yang kaya rasa, dan selalu menarik untuk dicoba mulai dari proses pengolahan serta penyajian yang unik.

Nah, bagi Anda yang merencanakan liburan ke Temanggung, Jawa Tengah dan hobi kulineran tapi bingung mau makan apa, berikut MNC Portal sajikan beberapa rekomendasi kuliner khas Temanggung yang sayang jika dilewatkan'

1. Ketan Gudig

Nampaknya, camilan khas Temanggung sebagian besar bercita rasa manis. Ketan gudig, memiliki tampilan putih mulus dan juga terdapat motif polkadot.

Kue ini terbuat dari kacang gelandang dan juga beras ketan. Biasanya ketan nyentrik ini akan sangat mudah dijumpai pada acara-acara pesta, atau di toko oleh-oleh.

Ketan Gudig

Ketan Gudig (Foto: temanggungkuliner.blogspot.com)

2. Ndas Borok

Bagi orang Jawa mungkin sedikit aneh mendengar nama kudapan satu ini, yang berarti kepala borokan.

Namun di samping namanya yang unik, Ndas Borok punya cita rasa manis dari gula aren dan juga gurih dengan canpuran kelapa. Kudapan satu ini juga menggunakan singkong sebagai bahan dasarnya.

Ndas Borok

Ndas Borok (Foto: LPM Visi)

3. Lento

Lento dalam pembuatannya menggunakan singkong atau ubi yang ditumbuk halus kemudian dicampur dengan tepung dan juga kacang kedelai, atau kacang hijau.

Halaman:
1 2
      
