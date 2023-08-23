Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kuliner Malam di Banjarmasin, Nex Carlos Uji Nyali Makan Mi Depan Kuburan

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |23:30 WIB
Kuliner Malam di Banjarmasin, Nex Carlos Uji Nyali Makan Mi Depan Kuburan
Nex Carlos kuliner malam di Banjarmasin, (Foto: Youtube Nex Carlos)
A
A
A

NEX Carlos, Youtuber Indonesia, yang dikenal melalui vlog-vlognya tentang berbagai makanan, mulai dari yang enak hingga yang unik. Melalui segmen Makan Keliling Indonesia, Nex Carlos kerap membagikan dirinya mengunjungi kedai-kedai makanan hasil request dari penggemarnya.

Perjalanan wisata kuliner Nex memang selalu seru dan dinantikan para penontonnya. Baru-baru ini, ia diketahui asyik menjelajah kuliner alias berwisata kuliner malam yang ada di kota Banjarmasin.

Dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungai karena memiliki banyak sungai, Banjarmasin ternyata juga memiliki banyak kuliner yang patut untuk dicoba. Salah satunya adalah warung makan legendaris bernama Warung Andi, di Jalan KS. Tubun, Banjarmasin, yang menyajikan berbagai menu makanan mi.

 BACA JUGA:

(Foto: Youtube Nex Carlos) 

Menariknya, lokasi dari warung makan ini cukup seram, sebab berada tepat di depan komplek pemakaman. Terlihat dalam videonya, food vlogger terkenal tersebut tampak tidak sabar untuk mencicipi Mi Bancir, salah satu menu makanan mi yang terkenal dan legendaris khas Banjarmasin tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
