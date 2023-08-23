Menu Sarapan Pagi Sehat dan Mudah, Salah Satunya Telur

MENU Sarapan Pagi Sehat dan Mudah, penting untuk diketahui semua orang. Maka dari itu, informasinya bisa Anda temukan lewat artikel berikut ini.

Mengingat, sarapan adalah waktu makan yang penting untuk dilakukan. Sebagai asupan makanan pertama untuk memulai hari, penting untuk mengonsumsi menu sarapan yang sehat.

Tapi di sisi lain, selain sehat juga tentunya mudah karena pagi hari adalah waktu yang sibuk dan sebagian besar orang tak punya banyak waktu bersiap-siap. Sarapan yang sehat, jadi asupan nutrisi yang diolah menjadi sumber energi. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas saat kita melakukan rangkaian aktivitas sehari-hari.

Menu sarapan sehat artinya makanan punya nilai zat gizi yang baik seperti mengandung karbohidrat, protein, kalsium, mau pun serat yang dapat membantu mengoptimalkan kesehatan dalam tubuh. Merangkum berbagai sumber, Rabu (23/8/2023) berikut ini daftar lima menu sarapan pagi sehat dan mudah yang bisa jadi inspirasi menu harian Anda.

1. Oatmeal: Oatmeal adalah jenis makanan dengan bahan pokok oat yang dicampur dengan gandum dan buah-buahan. Mengonsumsi oatmeal dapat memberikan sumber energi pada tubuh karena kandungan dalam oatmeal yang kaya akan karbohidratnya.





(Menu Sarapan Pagi Sehat dan Mudah, Foto: Freepik)

2. Telur: Telur merupakan makanan yang cocok untuk dijadikan sarapan, kenapa? Selain mudah diolah dan bisa dimasak jadi berbagai menu, telur juga mengandung banyak sumber protein yang memberikan manfaat sebagai asupan nutrisi yang baik, serta dapat meningkatkan kinerja pada bagian otot-otot tubuh menjadi lebih kuat.

(Menu Sarapan Pagi Sehat dan Mudah, Foto: Ist)