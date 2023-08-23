Advertisement
HOME WOMEN FOOD

6 Makanan yang Ampuh Perkuat Tulang, Mudah Dicari Loh

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |13:34 WIB
6 Makanan yang Ampuh Perkuat Tulang, Mudah Dicari Loh
Makanan untuk Kesehatan Tulang. (Foto: Zeenews)
A
A
A

KEPADATAN tulang memang akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia kita. Ketika tidak dirawat, tulang pun akan keropos dan membuat kita sulit untuk berkegiatan.

Oleh karena itu, lebih baik merawat tulang selagi muda, sehingga perlu mengonsumsi kalsium dalam jumlah yang cukup. Kesehatan tulang yang baik didapat dari Vitamin D yang dapat membuat penyerapan kalsium lebih efisien dalam tubuh.

Kalsium rendah dalam tulang dapat menyebabkan rakhitis pada anak-anak dan osteoporosis pada orang tua. Caranya adalah dengan membatasi makanan kaya kalsium di siang hari karena tubuh tidak dapat menyerap lebih dari 500 miligram kalsium sekaligus.

Berikut adalah 6 makanan yang bisa dikonsumsi untuk memperkuat tulang dikutip dari Pharm Easy.

Bayam

Bayam memiliki protein, kalsium, vitamin, dan mineral penting, yang membuat tulang lebih kuat. Hanya mengonsumsi satu cangkir bayam sehari sudah cukup untuk memenuhi seperempat kebutuhan kalsium harian Anda.

Keju

Makan sepotong keju setiap hari dapat meningkatkan kesehatan tulang. Keju tidak hanya kaya akan kalsium, tetapi juga cukup kaya akan vitamin D.

Sejenis Sawi

Sayuran hijau seperti brokoli, sawi, dan kangkung membantu menguatkan tulang. Jadikan ini bagian dari salad atau smoothie Anda untuk mendapatkan manfaat maksimal.

Halaman:
1 2
      
