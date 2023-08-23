Resep Roti Simpel Tanpa Oven dan Mixer, Enaknya Manjakan Lidah

RESEP berikut ini bisa jadi inspirasi bagi kalian pencinta roti. Bila biasanya membeli, tak ada salahnya jika sesekali membuat roti sendiri di rumah.

Resep dari Instagram @vianney_lim99 ini mungkin bisa jadi solusinya! Kamu bisa membuat roti tanpa melewati proses yang panjang. Dimana kamu tak perlu repot-repot untuk menguleni adonan, mencampurnya dengan mixer hingga menggunakan alat oven.

Resep ini tentunya juga sangat praktis dan bisa diikuti oleh kamu yang memiliki keterbatasan alat memanggang. Penasaran seperti apa caranya? Berikut adalah resep dan langkah membuatnya!

Bahan :

350 gr terigu pro tinggi

200 ml susu cair suhu ruang