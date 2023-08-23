Resep Es Leci Segar, Pelepas Dahaga Paling Nikmat saat Cuaca Terik

ES Leci bisa jadi pilihan minuman pelepas dahaga di musim panas yang berkepanjangan seperti saat ini. Es leci memberikan kombinasi rasa manis dan segar yang sensasional di dalam tenggorokkan.

Menggunakan bahan segar seperti buah leci juga menyumbang vitamin C harian untuk tubuh, yang disajikan dengan campuran yang tak membosankan.

Buah leci sendiri dikenal dengan buah yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Beberapa diantaranya adalah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan kulit dan masih banyak lagi.

Untuk membuat minuman menyegarkan satu ini sangatlah mudah. Berikut adalah bahan dan langkah-langkahnya dikutip dari cookpad milik @halalenak18, Rabu (23/8/2023)