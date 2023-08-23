Cocok untuk Diet, Intip Resep Pepes Udang Kemangi Rendah Lemak yang Enak

RESEP masakan berikut ini bisa menjadi inspirasi Anda dalam memasak. Selain enak, cocok untuk diet karena rendah lemak dan tinggi protein, penasaran? Simak ulasannya.

Makanan yang mengandung tinggi lemak jahat mengakibatkan berbagai macam penyakit di dalam tubuh. Mulai dari kolesterol, obesitas, diabetes, dan masih banyak lainnya.

Untuk itu, kita harus lebih cermat dalam memilih makanan. Pilihlah makanan yang bukan hanya lezat, tetapi juga harus sehat. Salah satu menu makanan sehat dan lezat yang harus kamu coba adalah pepes udang kemangi ala Chef Olivia. Olahan makanan ini sangat rendah lemak tetapi tinggi protein.

Walaupun termasuk makanan sehat, tetapi pepes udang kemangi ini memiliki campuran bumbu-bumbu rempah khas Indonesia sehingga rasanya tetap nikmat saat disantap.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuat menu tersebut di rumah, bisa ikuti resep pepes udang kemangi rendah kalori tinggi protein yang telah dikutip dari Instagram @olivia.mci8, Rabu (23/8/2023).