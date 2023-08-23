Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Wika Salim Pakai Outfit Ketat Bikin Mata Tak Berkedip, Cantik dan Modis!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |09:00 WIB
6 Potret Wika Salim Pakai Outfit Ketat Bikin Mata Tak Berkedip, Cantik dan Modis!
Wika Salim (Foto : Instagram/@wikasalim)
A
A
A

WIKA Salim selalu sukses mencuri perhatian lewat penampilannya. Tidak terkecuali gaya Wika Salim saat tampil di atas panggung.

Nah, baru-baru ini Wika Salim tampak tampil memukau dalam balutan outfit serba cokelat dari bahan kulit yang tampak berkilauan.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @wikasalim, dikutip Kamis (24/8/2023).

1. Bernyanyi dengan gelembung-gelembung manja

Wika Salim

Dalam potret ini, Wika tampak asyik bernyanyi dengan gelembung-gelembung manja di sekitarnya. Meski begitu, gelembung tersebut tampak tak menutupi kecantikan Wika yang juga tampak modis dengan outfitnya itu.

2. Tatapan maut

Wika Salim

Tak hanya membagikan potret saat manggung. Wika juga tampak membagikan potret dirinya usai manggung. Salah satunya terlihat dalam potret berikut. tatapan mautnya sukses bikin siapapun grogi!

3. Outfit anti mainstream!

Wika Salim

Wika memang tak pernah gagal tampil modis dengan gaya outfit apapun. Termasuk outfit anti mainstream seperti kali ini. Pasalnya, atasan outfit tersebut tampak seksi dengan detail cut out di bagian dada yang membuat halterneck tanktop Wika terpampang jelas.

Halaman:
1 2
      
