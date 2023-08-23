Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Terbaru Maria Vania Pakai Outfit Serba Hitam, Cantik dan Hot!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |05:00 WIB
4 Potret Terbaru Maria Vania Pakai Outfit Serba Hitam, Cantik dan Hot!
Maria Vania (Foto : Instagram/@maria_vaniaa)
MARIA Vania presenter yang penampilannya selalu mencuri perhatian. Dia kerap memamerkan keseksiannya memakai busana minim yang bikin pria terpana.

Seperti pada postingan terbarunya di Instagram, Maria Vania mengunggah foto dirinya pamer body mulus pakai bralette. Gayanya juga terlihat menggoda yang bikin netizen salfok.

Penasaran seperti apa potret seksi Maria Vania pada postingan terbarunya? Berikut ulasannya dari Instagram @maria_vania, Kamis (24/8/2023).

1. Tampil seksi pakai bralette

Maria Vania

Potret Maria Vania tampil seksi memakai bralette dan jeans warna hitam. Dia nuga menambahkan belt warna dongker dari brand Hermes.

Aura cantik Vania begitu terpancar di foto ini, dia pose tersenyum ke arah kamera sambil melipat satu tangannya.

“Dilihat dosa eggak dilihat sayang,” kata @bgss***

“Cantik banget,” tambah @yunita***

"😍kcntikn yg paripurna 💕❤️💌🌹," sanjung @wawan***

"Sexi sayyyyyyyy," kata @dimas***

2. Penampilannya bak model

Maria Vania

Pada foto selanjutnya dia nampak memakai kacamata warna coklat dengan wajah fierce. Aura cantiknya begitu terpancar dengan tampilan rambut digerai. Pose sambil memegang kacamata, gaya Vania bak model.

3. Tato di perut jadi sorotan

Maria Vania

Di foto ini Vania pose menoleh ke samping sambil memegang rambutnya. Gayanya makin kece dengan beberapa aksesori perhiasan yang dia pakai. Pada penampilannya ini, netizen salfok dengan tato naga yang ada di perut sampingnya.

“Cantik tato naganya,” celetuk @van_deer***

“Lol ekor naganya kok hilang?,” tanya @santana***

"Body goals...cantikk beudd dahh," kata @nun***

Halaman:
1 2
      
