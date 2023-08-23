5 Potret Shandy Aulia Pakai Bikini Rajut Pamer Kulit Mulus, Makin Hot Usai Jadi Janda

USAI resmi bercerai dari David Herbowo, Shandy Aulia memilih menghabiskan waktu berlibur bersama buah hatinya. Saat ini dia tengah menikmati kebersamaan dengan buah hatinya Claire Herbowo di Hawaii hingga Los Angeles (LA)

Pemain film Eiffel I'm In Love membagikan momen liburannya di Instagram pribadinya. Salah satunya saat Shandy sedang bersantai di pinggir kolam renang hotel mewah.

Shandy Aulia tampil hot memakai bikini rajut. Tubuh mulusnya terpampang jelas di foto itu. Bahkan Penampilan Shandy disebut bak ABG.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @shandyaulia, Kamis (24/6/2023).

1. Pose tengkurap

Shandy Aulia nampak hot memakai bikin rajut saat pose tengkurap di kursi panjang sambil foto selfie. Aura cantik Shandy begitu terpancar di foto ini dengan tampilan rambut digerai dengan aksen curly.

"Nggak pernah berubah, awet muda dan selalu cantik," kata @ayunur***

"Cantiknya nggak ngebosenin kalau dipandang," tambah @masakan***

2. Foto selfie





Pada foto selanjutnya, ibu satu anak itu nampak foto selfie sambil menunjukkan wajah polos tanpa makeup. Wajahnya terlihat bersih dan mulus meski tanpa makeup, bukti cantik natural.

3. Pamer tubuh mulus





Potret cantik Shandy saat duduk santai melipat kaki. Dia terlihat menikmati musim panas yang indah di Hawai sambil berjemur. Memakai bikini rajut dengan motif warna, tubuh putih mulusnya begitu terlihat.