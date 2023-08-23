7 Potret Ganjar Pranowo Modis Pakai Streetwear, Kece bak Aktor Korea

BERKAT teknologi Artificial intelligence (AI) , gaya Ganjar Pranowo yang sebelumnya lebih sering terlihat sederhana, bisa diubah jadi sedemikian rupa.

Ganjar yang sederhana, kini bisa tampil terlihat bak ahjussi tampan Korea dengan gaya penampilan yang modis, berbalut streetwear style. Membuat visual Ganjar jadi tampak jauh lebih muda.

Kali ini akun Instagram @leif.archive mengubah fashion sang calon presiden dengan mix and match outift serba modis! Penasaran seperti apa style calon presiden Ganjar Pranowo setelah disulap lewat Artificial intelligence? Intip 7 potretnya berikut ini, Rabu (23/8/2023)

1.Metalic Bomber Jacket: Ganjar Pranowo di sini seolah menatap kamera dengan ekspresi cool, ditambah lagi kedua tangannya masuk ke dalam kantung celana. Penampilannya begitu mencuri peehatian lantaran warna jacket bomber yang dikenakan cukup mencolok yakni hijau tosca metalic yang kece maksimal.

Sementara warna celana dipilih senada dan tampak dari bahan seripa. Kaus inner tak seheboh jacket, hanya polo shirt putih polos.

BACA JUGA:

2. Velvet Jacket Peach: Gaya kekinian Ganjar Pranowo sangat terpancar dalam balutan velvet jacket nuansa peach. Mix and match satu ini cukup berani lantaran memadukan warna soft bersama kemaja biru cerah. Style Ganjar Pranowo makin sempurna ketika sepatu semi formal dipilih dan dirinya pun memakai kacamata hitam dengan frame bulat.

BACA JUGA: Gaya Pevita Pearce Pakai Kaos Ketat saat Jajan Ciki Bikin Netizen Gemas

3. Puffer Jacket: Puffer Jacket yang menggelembung membungkus tubuh ramping Ganjar Pranowo. Belt emasnya di sini jadi statement fesyen yang berani, dan kacamata hitamnya makin menunjukan kesan keren pada calon presiden ini. Tak lupa, bagian kaki dibalut sneakers putih ala kalangan Gen Z.