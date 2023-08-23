Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Potret Ganjar Pranowo Modis Pakai Streetwear, Kece bak Aktor Korea

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |20:00 WIB
7 Potret Ganjar Pranowo Modis Pakai Streetwear, Kece bak Aktor Korea
Potret modis Ganjar Pranowo, (Foto: Instagram @leifarchive)
A
A
A

BERKAT teknologi Artificial intelligence (AI) , gaya Ganjar Pranowo yang sebelumnya lebih sering terlihat sederhana, bisa diubah jadi sedemikian rupa.

Ganjar yang sederhana, kini bisa tampil terlihat bak ahjussi tampan Korea dengan gaya penampilan yang modis, berbalut streetwear style. Membuat visual Ganjar jadi tampak jauh lebih muda.

Kali ini akun Instagram @leif.archive mengubah fashion sang calon presiden dengan mix and match outift serba modis! Penasaran seperti apa style calon presiden Ganjar Pranowo setelah disulap lewat Artificial intelligence? Intip 7 potretnya berikut ini, Rabu (23/8/2023)

1.Metalic Bomber Jacket: Ganjar Pranowo di sini seolah menatap kamera dengan ekspresi cool, ditambah lagi kedua tangannya masuk ke dalam kantung celana. Penampilannya begitu mencuri peehatian lantaran warna jacket bomber yang dikenakan cukup mencolok yakni hijau tosca metalic yang kece maksimal.

Sementara warna celana dipilih senada dan tampak dari bahan seripa. Kaus inner tak seheboh jacket, hanya polo shirt putih polos.

 BACA JUGA:

2. Velvet Jacket Peach: Gaya kekinian Ganjar Pranowo sangat terpancar dalam balutan velvet jacket nuansa peach. Mix and match satu ini cukup berani lantaran memadukan warna soft bersama kemaja biru cerah. Style Ganjar Pranowo makin sempurna ketika sepatu semi formal dipilih dan dirinya pun memakai kacamata hitam dengan frame bulat.

 

3. Puffer Jacket: Puffer Jacket yang menggelembung membungkus tubuh ramping Ganjar Pranowo. Belt emasnya di sini jadi statement fesyen yang berani, dan kacamata hitamnya makin menunjukan kesan keren pada calon presiden ini. Tak lupa, bagian kaki dibalut sneakers putih ala kalangan Gen Z.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/612/2968555/makna-wayang-wisanggeni-untuk-ganjar-dan-wayang-semar-mahfud-md-pu4X741PUe.jpg
Makna Wayang Wisanggeni untuk Ganjar dan Wayang Semar Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968069/jadi-outfit-dinner-bareng-hary-tanoesoedibjo-ganjar-pranowo-ternyata-koleksi-busana-changshan-nlIVdZoOXh.jpg
Jadi Outfit Dinner Bareng Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo Ternyata Koleksi Busana Changshan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968039/potret-ganjar-pranowo-pakai-busana-changsan-di-makan-malam-imlek-C0LNSyTpe9.jpg
Potret Ganjar Pranowo Pakai Busana Changsan di Makan Malam Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967836/kesenian-khas-jawa-barat-buka-gelaran-hajatan-rakyat-ganjar-mahfud-di-cibinong-QyYmYTlHeU.jpg
Kesenian Khas Jawa Barat Buka Gelaran Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966522/salam-tiga-jari-jadi-simbol-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-ternyata-ini-maknanya-t2D9C9hsqw.jpeg
Salam Tiga Jari Jadi Simbol Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ternyata Ini Maknanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement