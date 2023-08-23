Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Gaya Aura Kasih Mirror Selfie Pamer Body Goals Bikin Salfok, Makin Hot!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |01:00 WIB
4 Gaya Aura Kasih Mirror Selfie Pamer Body Goals Bikin Salfok, Makin Hot!
Aura Kasih (Foto : Instagram/@aurakasih)
A
A
A

AURA Kasih selalu berhasil menyita perhatian netizen di media sosial. Postingannya itu selalu ditunggu-tunggu dan mendapat banyak komentar.

Ya, di Instagram janda satu anak ini memang banyak membagikan kegiatan dan juga gaya outfitnya yang selalu stylish. Tak jarang dia juga memakai outfit minim yang bikin netizen salfok.

Baru-baru ini Aura Kasih mengunggah beberapa foto saat dia mirror selfie. Lagi-lagi penampilannya mencuri perhatian karena terlihat stylish.

"Mirror selfie ceunah….. teu aya bengeutan," tulis Aura Kasih dalam keterangan foto yang dikutip MNC Portal dari Instagram @aurakasih. Penasaran seperti apa gaya outfit Aura Kasih saat mirror selfie? Berikut ulasannya.

1. Tampil casual

Aura Kasih

Potret kece Aura Kasih saat foto selfie di salah satu pusat perbelanjaan. Di foto itu dia memakai turtle neck putih dipadukan dengan satu set jaket dan rok mini warna coklat dengan material suede. Dia menambahkan sandal sehingga tampilannya lebih casual.

2. Pamer body goals

Aura Kasih

Di foto ini Aura Kasih memakai all white yang terdiri dari kaus putih dan rok mini. Dia memadukan penampilannya dengan sandal, tas dari brand Hermes dan kacamata hitam.

Busana yang dipakai ini terlihat slim atau ketat sehingga menunjukkan body goalsnya. Aura juga memilih menggerai rambut pirangnya. Cantik abis!

"Janda berasa gadis," kata @ramadhani***

"Asli solehot," tambah @oyan***

3. Pamer kaki jenjang

Aura Kasih

Pada potretnya ini, dia memakai crop top putih dipadukan dengan mini skirt warna hitam yang seakan memamerkan kaki mulus dan jenjangnya. Wanita 35 tahun ini juga mirror selfie dengan gaya salam dua jari. Stylish abis!

