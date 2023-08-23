Masih Ganteng, 5 Potret Ashton Chen Pemeran Shi Xiao Long Teman Boboho di Shaolin Popey

GENERASI 90-an pasti familiar dengan sosok Boboho di Shaolin Popey, serial film asal Tiongkok yang rilis pada tahun 1994. Serial film ini pernah populer pada masanya, sebagai tontonan keluarga yang seru dan menghibur.

Ditambah, terdapat karakter ikonik dari tokoh bernama Boboho yang diperankan oleh Hao Shao Wen, yang hadir dengan wajah bulat, kepala plontos, serta gemar memakai kacamata hitam.

Tidak hanya karakter Boboho, karakter ikonik lainnya ialah Shi Xiao Long juga turut populer pada zamannya. Shi Xiao Long merupakan biksu cilik, teman baik Boboho yang jago kung fu dengan karakter kalem yang diperankan oleh Ashton Chen.

Semenjak debutnya dalam film Shaolin Popey tersebut, Ashton Chen diketahui masih aktif sebagai aktor dalam dunia entertainment. Sosok yang 30 tahun silam dikagumi sebab kelucuannya, kini telah berubah jadi pria dewasa yang tampan.

Penasaran seperti apa potretnya sekarang? Simak ulasan Okezone berikut ini, dilansir dari instagram pribadinya, @ashtonchen_peace, Rabu (23/8/2023).

1. Jadi aktor laga: Memulai kariernya sejak kecil, aktor yang dikenal sebagai sosok yang imut nan menggemaskan tersebut kini terjun sebagai aktor beladiri. Tidak hanya itu, Ashton pun tampak tengah mempersiapkan film terbarunya yang berjudul The Drunken Prodigy. Sangat maskulin dengan gaya rebahannya!

2. Masih bersahabat dengan Boboho: Ashton Chen dan Hao Shao Wen diketahui telah bersahabat sejak mereka beradu akting dalam film Shaolin Popey. Persahabatan dari kecil ini berlanjut hingga dewasa, foto bareng di usia sudah kepala 3, Ashton dan Hao Shao tampak kompak mengenakan atasan putih. Berfoto bersama, kedua pemeran ini pun buat penggemar nostalgia dan kangen lihat mereka satu layar lagi.