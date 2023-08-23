Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pesona Andien Aisyah Kenakan Outfit dari Kain Ulos, Pancarkan Aura Kecantikan Wanita Indonesia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |16:00 WIB
Pesona Andien Aisyah Kenakan Outfit dari Kain Ulos, Pancarkan Aura Kecantikan Wanita Indonesia
Andien Aisyah (Foto: Instagram/@andienaisyah)
A
A
A

ANDIEN Aisyah merupakan salah satu penyanyi Tanah Air yang kerap bangga mengenakan busana tradisional khas Indonesia di setiap penampilannya.

Tak hanya rajin mengenakan kebaya,baru-baru ini Andien juga terpantau tampil modis dalam balutan Ulos, salah satu jenis kain khas masyarakat Batak, Sumatra Utara.

“Seneng banget pertama kalinya nyanyi pakai Ulos,” tulis Andien dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @andienaisyah, Rabu, (23/8/2023).

1. Pakai rancangan Ulos karya Mel Ahyar

Andien Aisyah

Andien ternyata mengenakan outfit dari kain Ulos rancangan desainer ternama Tanah Air, Mel Ahyar. Outfit tersebut yakni berupa tunik panjang dari kain Ulos berwarna biru navy yang dihiasi dengan motif warna-warni dan memiliki detail luaran kain Ulos berwarna oranye yang menjuntai di bagian kerahnya.

2. Memesona dengan ekspresi fierce

Andien Aisyah

Penampilan Andien dalam balutan outfit dari kaon Ulos tersebut membuat penampilannya tampak memesona. Meski dalam potret ini ia tampak melempar ekspresi fierce, ia justru tampak sukses mencuri perhatian.

3. Pakai headpiece Rinaldy Yunardi

Andien Aisyah

Andien juga tampak mendukung penampilannya dengan mengenakan aksesoris berupa headpiece nan cantik dari Rinaly Yunardi.

Meski tampak simpel, aksesoris berbentuk kupu-kupu dan percikan bunga tersebut tampak memiliki detail nan elegan karena memiliki warna gold mewah.

Halaman:
1 2
      
