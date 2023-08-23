Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Gaya Hot Verny Hasan, DJ Cantik yang Kembali Tantang Denny Sumargo Tes DNA

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |22:00 WIB
7 Gaya Hot Verny Hasan, DJ Cantik yang Kembali Tantang Denny Sumargo Tes DNA
DJ Verny (Foto: Instagram/@vernyhasan_)
A
A
A

SOSOK DJ Verny Hasan mendadak menjadi sorotan publik. Ini lantaran DJ Verny menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang.

DJ Verny Hasan pernah mengaku memiliki anak dari Denny Sumargo. Pada tahun 2013, mereka sudah pernah melakukan tes DNA dan hasilnya menyatakan pria yang akrab disapa Densu itu bukan ayah biologis dari buah hati Verny. Untuk itu, Densu berencana melaporkan Verny ke pihak kepolisian agar tidak ada keributan di media sosial.

Terlepas persoalan tersebut, DJ Verny kerap mencuri perhatian lewat penampilannya. Tak hanya cantik dan modis, DJ Verny juga memiliki gaya seksi.

Berikut gaya DJ Verny yang dirangkum dari Instagram @vernyhasan_, Rabu (23/8/2023).

1. Tampil seksi dengan outfit serba hitam

DJ Verny

Gaya kece DJ Verny dalam keseharian menyita perhatian netizen karena kerap tampil seksi. Di foto ini dia memakai satu set outfit warna hitam dan menambahkan belt warna senada. Dia memadukan penampilannya dengan kaus kaki panjang dan sneakers warna putih.

2. Pose di balkon

DJ Verny

Berikutnya ada gaya DJ Verny berpose di balkon dengan latar gedung tinggi. Wajah perempuan berusia 34 tahun ini nampak memesona memakai makeup tebal dan menambahkan kacamata hitam. Selain itu, Verny tampil santai memakai kaus hitam dan menambahkan aksesori jam tangan, anting, dan gelang.

3. Selfie di mobil

DJ Verny

Berikutya ada gaya DJ Verny saat berpose selfie di mobil. Dia tampak cantik dengan rambut blonde yang digerai ke depan. Untuk outfit, DJ Verny memakai dress gold bertabur payet yang memberi kesan glamor.

4. Tampil kasul

DJ Verny

Selanjutnya ada gaya Verny saat menghadiri sebuah acara, dia terlihat stylish memakai crop top warna kuning dipadukan dengan palazzo putih dan sneakers.

Verny juga membawa sling bag dan memakai kacamata hitam. Pose berdiri sambil menopang kepala, gayanya kece abis!

Halaman:
1 2
      
