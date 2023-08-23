5 Potret Aaliyah Massaid Pakai Kemben Ketat, Kian Memikat dengan Body Goals Idaman

AALIYAH Massaid merupakan anak kedua dari pasangan mendiang Adjie Massaid dan Reza Artamevia. Sosoknya yang sudah tumbuh dewasa ini pun mencuri perhatian karena terlihat makin cantik dan stunning.

Melalui media sosial pribadinya, Aaliyah banyak membagikan aktivitasnya, termasuk gaya outfitnya yang stylish. Penampilannya pun selalu sukses bikin netizen terpesona.

Seperti pada postingan terbarunya saat dia pamer outfit memakai kemben dan celana panjang. Meski gayanya terlihat santai, namun tetap terlihat stylish.

"One happy gal," tulis Aaliyah dalam keterangan foto seperti dikutip MNC Portal dari Instagram @aaliyah.massaid, Rabu (23/8/2023).

1. Tampil santai pakai kemben

Ini dia gaya outfit Aaliyah yang terlihat santai namun tetap stylish. Dia memakai kemben motif tie dye warna pink dipadukan dengan celana panjang hitam dan sandal hijau yang senada dengan hand bagnya. Dia berfoto ala candid sambil berjalan.

2. Pamer senyum manis

Pada foto selanjutnya, dia terlihat berpose di bawah sinar matahari sambil tersenyum manis ke arah kamera. Pada tampilannya ini, Aaliyah menggunakan makeup natural sehingga kecantikannya begitu terpancar.

"Cantiknya nggak ada obat," kata @ramadhan***

"Emang boleh Aal secute ini?," komen @aladdin***

3. Pamer bahu mulus





Aura cantik Aaliyah di foto ini begitu terpancar. Masih dengan pose candid, dia tersenyum ke arah kamera dengan tampilan rambut digerai. Di foto ini terlihat jelas bahu dan dada mulusnya nampak terlihat. Aaliyah menambahkan aksesori perhiasan kalung pada penampilannya.