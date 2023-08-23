Tiffany SNSD Jadi Wajah Terbaru Moschino, Pertama dari Korea

KABAR bahagia datang dari penyanyi dan aktris Tiffany Young atau lebih dikenal dengan Tiffany SNSD.

Pasalnya, wanita berdarah Amerika-Korea satu ini baru saja didapuk jadi house ambassador terbaru dari rumah mode kenamaan, Moschino.

Mengutip laporan NME, Rabu (23/8/2023) lewat laman Instagram resminya, rumah mode mewah asal Italia tersebut mengumumkan telah menunjuk Tiffany Young sebagai wajah terbarunya.

Moschino mengungkap akan pelantun hits The Boys, Gee, Genie, dan Mr.Mr tersebut akan mulai membintangi kampanye Musim Gugur/Dingin 2023 mendatang. Menurut Women’s Wear Daily, kampanye tersebut diperkirakan akan dirilis pada akhir Agustus mendatang.

Menjadi selebriti Korea pertama yang didapuk Moschino untuk menjadi house ambassador, bintang drama Reborn Rich tersebut mengaku sudah tak sabar memulai perjalanannya bersama sang rumah mode.

“Saya merasa terhormat menjadi bagian dari keluarga Moschino. “Saya sudah tidak sabar menunggu perjalanan mengasyikkan bersama, “ kata Tiffany, dikutip dari akun Instagram @moschino.