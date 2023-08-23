Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tiffany SNSD Jadi Wajah Terbaru Moschino, Pertama dari Korea

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |09:30 WIB
Tiffany SNSD Jadi Wajah Terbaru Moschino, Pertama dari Korea
Tiffany SNSD wajah teranyar rumah mode Moschino, (Foto: Moschino)
A
A
A

KABAR bahagia datang dari penyanyi dan aktris Tiffany Young atau lebih dikenal dengan Tiffany SNSD.

Pasalnya, wanita berdarah Amerika-Korea satu ini baru saja didapuk jadi house ambassador terbaru dari rumah mode kenamaan, Moschino.

Mengutip laporan NME, Rabu (23/8/2023) lewat laman Instagram resminya, rumah mode mewah asal Italia tersebut mengumumkan telah menunjuk Tiffany Young sebagai wajah terbarunya.

Moschino mengungkap akan pelantun hits The Boys, Gee, Genie, dan Mr.Mr tersebut akan mulai membintangi kampanye Musim Gugur/Dingin 2023 mendatang. Menurut Women’s Wear Daily, kampanye tersebut diperkirakan akan dirilis pada akhir Agustus mendatang.

Menjadi selebriti Korea pertama yang didapuk Moschino untuk menjadi house ambassador, bintang drama Reborn Rich tersebut mengaku sudah tak sabar memulai perjalanannya bersama sang rumah mode.

“Saya merasa terhormat menjadi bagian dari keluarga Moschino. “Saya sudah tidak sabar menunggu perjalanan mengasyikkan bersama, “ kata Tiffany, dikutip dari akun Instagram @moschino.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/194/3040194/loewe-kvgC_large.jpg
Geser Miu Miu, Loewe Kini Brand Fashion Paling Diburu di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/194/3018083/rumah-mode-chanel-ditinggalkan-oleh-direktur-kreatifnya-virgine-viard-vGRaMsSdPA.jpg
Rumah Mode Chanel Ditinggalkan oleh Direktur Kreatifnya Virgine Viard
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/194/2980988/ten-nct-resmi-jadi-wajah-terbaru-rumah-mode-saint-laurent-hnOor3Onbx.jpg
Ten NCT Resmi Jadi Wajah Terbaru Rumah Mode Saint Laurent
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/194/2928839/susul-doyoung-nct-moon-ga-young-jadi-duta-global-terbaru-dolce-gabbana-HtomY6u0Rm.jpg
Susul Doyoung NCT, Moon Ga Young Jadi Duta Global Terbaru Dolce&Gabbana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/194/2926997/balenciaga-rilis-rok-handuk-mandi-nyeleneh-dijual-rp14-juta-DuMo1VUvTa.jpg
Balenciaga Rilis Rok Handuk Mandi Nyeleneh, Dijual Rp14 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/612/2879403/alasan-kenapa-rumah-di-arab-dibangun-kotak-tanpa-genteng-simak-penjelasannya-sxaMzPAxfl.jpg
Alasan Kenapa Rumah di Arab Dibangun Kotak Tanpa Genteng? Simak Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement