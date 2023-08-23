Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Ganteng Sabian Tama Anak Wishnutama, Mantan Pacar Azizah Salsha Istri Pratama Arhan

Raihan Naufal Aeolia , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |07:00 WIB
6 Potret Ganteng Sabian Tama Anak Wishnutama, Mantan Pacar Azizah Salsha Istri Pratama Arhan
Sabian Tama mantan pacar Azizah Salsha (Foto: Instagram/@sbngram)
A
A
A

KABAR pernikahan selebgram Azizah Salsha dengan pesepak bola Pratama Arhan menghebohkan media sosial. Pernikahan keduanya membuat Sabian Tama ikut jadi perbincangan publik. 

Diketahui sebelum dinikahi Arhan, Azizah Salsha pernah menjalin hubungan asmara dengan Sabian Tama yang merupakan anak dari Wishnutama, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Hubungan asmara Sabian dengan Azizah diketahui sudah berlangsung dari tahun 2021.

Namun, siapa sangka justru kini Azizah telah menikah dengan Pratama Arhan. Di sisi lain Sabian tama juga dikenal dengan hobi olahraganya, seperti boxing, sepak bola.

Selain itu, Sabian kini telah menjadi Talent dan Brand Ambassador dari tim Onic Esport. Tak hanya profile tersebut, Sabian juga memiliki paras ganteng dan gaya yang modis. 

Berikut 6 potret terbaru Sabian Tama mantan pacar Azizah Salsha Istri Pratama Arhan dirangkum dari Instagram pribadinya, Rabu (23/8/2023).

1. Tampil sebagai BA Onic Esport

Sabian Tama

Sabian Tama merupakan BA dari tim Onic Esport. Terlihat pada postingan Instagram ONIC Esport yang memperkenalkan Sabian Tama sebagai Talent terbaru dari tim Onic Februari lalu. 

Tak hanya ganteng, dia juga terlihat keren memakai jersey ONIC berwarna kuning. Gayanya makin modis memadukan jersey tersebut dengan celana panjang putih yang senada warna sneakers. 

2. Gaya simpel saat olahraga

Sabian Tama

Sabian sangat menyukai olahraga seperti sepak bola dan futsal. Hal itu terlihat dari beberapa postingan Sabian di Instagram hampir, salah satunya fotonya ini. Dia tampil simpel memakai kaos putih polos dan celana pendek abu-abu. 

3. Punya tubuh atletis

Sabian Tama

Hobi olahraga, Sabian Tama memiliki tubuh yang atletis. Seperti yang terlihat pada unggahan fotonya satu ini. Berpose tanpa baju, Sabian Tama memamerkan tubuh atletis dengan perut six pack. 

