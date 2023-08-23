Potret Anya Geraldine Tampil Aduhai saat Santai di Pantai

ANYA Geraldine baru saja menyelesaikan syuting untuk series terbarunya berjudul The Sexy Doctor is Mine Season 2. Syuting tersebut dilakukan dengan mengambil beberapa adegan di pantai.

Di tengah-tengah kegiatan syutingnya, Anya pun menyempatkan waktu untuk menikmati santai di pantai. Momen itu dia bagikan di Instagram Story beberapa waktu lalu.

Penasaran seperti apa potret Anya saat santai di pantai? Berikut rangkumannya dari Instagram @anyageraldine, Rabu (23/8/2023).

1. Pose tengkurap

Di foto ini Anya nampak berbaring tengkurap di pasir dengan beralaskan handuk stripe bergaris warna biru. Di foto itu dia nampak memakai crop tank top abu-abu dipadukan dengan halter bra warna kuning.

Tampilan rambut Anya dicepol dan dia menambahkan kacamata pada penampilannya. Di foto itu dia terlihat bersama lawan mainnya di series tersebut, yaitu Omar Daniel dan Jolene Marie Rotinsulu.

2. Pamer tubuh seksi





Pada foto selanjutnya dia tampak pose duduk sambil melipat setengah kakinya. Masih dengan outfit yang sama, Anya juga memakai celana pendek sehingga memamerkan paha mulusnya yang seksi.

Dia terlihat pose menopang dagu sambil melirik ke samping. Anya memilih tampilan rambut digerai dan dia menambahkan kacamata coklat. Cantik banget.