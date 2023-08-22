Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 23 Agustus: Libra Dapat Berkah Tersembunyi, Sagitarius Jangan Hanya Diam

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 23 Agustus: Libra Dapat Berkah Tersembunyi, Sagitarius Jangan Hanya Diam
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

PENASARAN dengan peruntungan tanda zodiak Anda di tengah pekan ini? Dikutip dari New York Times, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Libra, Scorpio serta Sagitarius dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Libra: Setelah mengalami momen ketidakadilan baru-baru ini, akhirnya hari ini para Libra mendapatkan berkah tersembunyi, jadi hilangkan keraguan Anda dan terima saja dengan lapan dada. Pada akhirnya, semua perubahan adalah demi kebaikan, jadi ingatkan diri sendiri dan melangkahlah dengan percaya diri ke masa depan.

2. Scorpio: Hari ini jadi waktu yang tepat untuk para Scorpio bergabung dengan sesuatu yang sudah lama diinginkan bisa terlibat di dalamnya. Sekaranglah waktunya untuk mencobanya. Jangan harapkan orang lain, lakukan sendiri.

3. Sagitarius: Hanya karena Anda percaya pada diri sendiri 100 persen, tidak berarti orang lain juga akan berlaku yang sama. Jangan hanya diam, tapi lakukan sesuatu berusahalah meyakinkan orang-orang di sekitarmu tentang langkah yang Anda lakukan, hanya dengan ini mereka akhirnya bisa beri dukungan.

(Rizky Pradita Ananda)

      
