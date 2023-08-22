Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 23 Agustus: Cancer Jangan Abaikan Orang Lain, Virgo Ragu ke Diri Sendiri

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 23 Agustus: Cancer Jangan Abaikan Orang Lain, Virgo Ragu ke Diri Sendiri
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
INGIN tahu apa penerawangan peruntungan tanda zodiak Anda di tengah pekan ini? Dikutip dari New York Times, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Cancer, Leo dan juga Virgo dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Cancer: Anda telah mencapai banyak hal dalam beberapa minggu terakhir ini untuk diri sendiri, tapi coba ingat seberapa banyak yang sudah dilakukan untuk membantu orang lain, termasuk orang yang Anda cintai? Coba cari tahu apa yang pasangan, sanak keluarga atau sahabat tercinta sedang butuhkan.

2. Leo: Para Leo hari ini sedang tidak mood untuk bersosialisasi, skip saja ajakan untuk berpesta dan pertemuan keluarga. Semakin banyak kebisingan yang ada, maka Anda jadi makin susah mengatur pikiran diri sendiri, padahal itulah yang sekarang menjadi prioritas nomor satu para Leo.

3. Virgo: Jika biasanya para Virgo adalah individu yang penuh percaya diri, entah kenapa hari ini diramalkan jadi waktu Anda justru meragukan dirimu sendiri tanpa alasan yang jelas. Keraguan itu akan hilang jika tidak terlalu dipikirkan.

(Rizky Pradita Ananda)

      
