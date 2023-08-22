Ramalan Zodiak 23 Agustus: Aries Jangan Buang-buang Waktu, Gemini Coba Bertahan

PENASARAN dengan peruntungan tanda zodiak Anda di tengah pekan ini? Dikutip dari New York Times, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Aries, Taurus, dan Gemini dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Aries: Hari ini jangan menunggu yang tak pasti, banyak orang membuang-buang waktu Anda untuk hal-hal sepele. Coba tegas, dan fokus hanya pada masalah yang penting bagi Anda hari ini.

2. Taurus: Di tengah pekan ini ada ajakan untuk bersenang-senang, bergaul yang menghampiri para Taurus. Semua pilihan ada di tanganmu, ingat Anda tidak punya kewajiban untuk hadir, pergi keluar hanya karena orang lain mengharapkan kedatanganmu. Silakan saja jika ingin sendirian dan menghabiskan malam yang tenang.

3. Gemini: Para Gemini baru saja banyak momentum dalam beberapa minggu terakhir. Momentum ini harusnya bisa membuat Anda untuk tetap bisa bertahan untuk beberapa waktu ke depan. Ikuti dan selesaikan apa yang sudah Anda mulai.

(Rizky Pradita Ananda)